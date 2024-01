Była gwiazda Premier League chce uciekać z Arabii już po pół roku!

Cristiano Ronaldo, Neymar, czy Karim Benzema. To zawodnicy, którzy w poprzednim roku przenieśli się do klubów występujących w Saudi Pro League. Kluby takie jak Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli, czy Al Ittihad przestały być anonimowe w świadomości europejskiego kibica. Także Polacy mieli okazję śledzić jak w Abha Club idzie Czesławowi Michniewiczowi. Były selekcjoner został zwolniony, ale w zespole pozostał Grzegorz Krychowiak.

Sensacyjny powrót? Firmino chce uciekać z Arabii Saudyjskiej

Nie dla wszystkich zawodników przenosiny do Arabii Saudyjskiej okazały się spełnieniem marzeń. Edouard Mendy, Roger Ibanez, Merih Demiral, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez i Roberto Firmino. Wszystkie te gwiazdy zamieniły Europę na Al Ahli. Drużyna prowadzona przez Niemca Matthiasa Jaissle zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli. Według doniesień Sports Illustrated jeden zawodnik z powyższego grona myśli już o powrocie do Europy.

- Były napastnik Liverpoolu Roberto Firmino może w tym miesiącu powrócić do Premier League. Według talkSPORT Firmino chce znaleźć nowy klub w styczniowym oknie transferowym, a jego usługi były oferowane wielu drużynom angielskiej Premier League, w tym Fulham - czytamy.

Brazylijczyk to wielka postać w najnowszej historii Liverpoolu. W lipcu 2023 roku, po zapisaniu pięknej, trwającej osiem sezonów, karty na Anfield Road zdecydował się opuścić Europę i przeniósł się do Al Ahli. Zadebiutował z przytupem. Otrzymał opaskę kapitańską i w pierwszym meczu zdobył hat-tricka przeciwko Al-Hazem. Problem w tym, że to jego jedyne gole w Arabii Saudyjskiej. Brazylijczyk dołożył jeszcze dwie asysty, ale od 21 października nie zanotował ani jednej liczby. Mało tego - ostatni raz w podstawowym składzie wybiegł tydzień później. W ostatnich meczach grywał mało.

Jeśli wierzyć doniesieniom doświadczony napastnik może wzmocnić Fulham. To klub, który latem 2023 roku także stracił napastnika na rzecz klubu z Arabii Saudyjskiej. Do Al-Hilal przeniósł się Aleksandar Mitrović. Serb radzi sobie doskonale. W 17 meczach zdobył 17 goli i zanotował 4 asysty.

Fulham, w którego ataku występuje Raul Jimenez, to obecnie 13. drużyna Premier League. Firmino mógłby stanowić alternatywę dla starszego o pięć miesięcy Meksykanina. Brazylijczyk podczas pobytu w Liverpoolu rozegrał w lidze angielskiej 256 meczów. Strzelił w nich 82 bramki.