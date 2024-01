To aż niewiarygodne. Tyle mistrz świata Hugo Lloris zarobi w MLS

31 sierpnia 2012 roku, po czterech latach gry w barwach Lyonu, Hugo Lloris podpisał kontrakt z Tottenhamem. Zapewne nie przypuszczał, że w kolejnych sezonach zapracuje sobie na miano legendy klubu z północnego Londynu.

To kwota, jaką zarobi Lloris! Szokujące

Choć przez dwanaście lat gry w Tottenhamie Hugo Lloris nie zdobył ani jednego trofeum, to trudno nie nazywać go legendą Spurs. 444 występy mówią same za siebie. To właśnie francuski bramkarz w czerwcu 2019 roku wyprowadzał londyńczyków na murawę Civitas Metropolitano w historycznym dla nich, pierwszym finale Ligi Mistrzów.

O pozycji Llorisa niech świadczy fakt, że w 2015 roku, trzecim od kiedy dołączył do Tottenhamu, otrzymał po Younesie Kaboulu opaskę kapitańską. Klub aż do lata 2023 roku nie szukał innego golkipera, który mógłby przejąć schedę po Francuzie. Ostatecznie transfer Guglielmo Vicario oznaczał koniec ery doświadczonego bramkarza.

Wychowanek Nicei zapisał piękną kartę nie tylko w Londynie, ale i w narodowych barwach, które reprezentował do 2022 roku. Licznik występów w reprezentacji doprowadził do 145. Jest rekordzistą swojego kraju. Co jednak najważniejsze - jest mistrzem świata z 2018 roku. To właśnie on jako pierwszy podniósł ku niebu puchar świata. W 2016 i 2022 roku zdobywał wicemistrzostwo - Europy i globu. W kadrze, podobnie jak w Tottenhamie, doczekał się godnego następcy. To Mike Maignan z Milanu.

Lloris nie chce jednak kończyć kariery. Podpisał kontrakt z Los Angeles FC, wicemistrzem amerykańskiej MLS. Dziennikarze za Oceanem zwrócili jednak uwagę na jeden szczegół. - Hugo Lloris zarobi w tym roku 350 tysięcy dolarów w LAFC - napisał Tim Bogert z The Athletic.

Potwierdził tym samym doniesienia Kevina Baxtera z L.A. Timesa. Zauważył także, że w 2023 roku aż 26 bramkarzy zarobiło przynajmniej 350 tysięcy lub więcej w 2023 roku.

Sezon MLS rozpocznie się 21 lutego.