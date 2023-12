Cristiano Ronaldo w formie. Odpowiedział na plotki w najlepszy możliwy sposób

Pod koniec ubiegłego roku Cristiano Ronaldo postanowił skorzystać z lukratywnej oferty Al Nassr i niespodziewanie przenieść się do Arabii Saudyjskiego. Momentalnie został nie tylko bohaterem kibiców, ale również "pionierem" transferów do kraju z Bliskiego Wschodu. Niedługo po nim na taki ruch zdecydowali się m.in. Karim Benzema, Neymar czy Roberto Firmino. Mimo że Portugalczyk wciąż znajduje się w kapitalnej formie, to coraz częściej pojawia się plotek o jego rzekomym przejściu na emeryturę.

Cristiano Ronaldo zamieścił wymowny wpis w mediach. Wspomniał o zakończeniu kariery

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że piłkarz przeprowadził poważną rozmowę z selekcjonerem reprezentacji Portugalii Roberto Martinezem odnośnie do jego przyszłości. - Zapytałem go, czy chce rozegrać 200 spotkań w kadrze - przekazał Hiszpan. I otrzymał niespodziewaną odpowiedź.

Podczas sobotniego meczu pomiędzy Al Taawon a Al Nassr (1:4) Ronaldo znów zachwycił publiczność, strzelając w 92. minucie gola, który ustalił końcowy wynik. Tym samym była to dla niego 54. bramka w 2023 roku, dająca mu tytuł najskuteczniejszego strzelca ostatnich 12 miesięcy, wyprzedzając choćby Harry'ego Kane'a czy Kyliana Mbappe. Tuż po ostatnim gwizdku arbitra zamieścił wymowny wpis w mediach społecznościowych, odnosząc się do końca kariery. "54 - Powiem, kiedy nadejdzie koniec. Dzięki, drużyno!" - napisał.

Po wyjściu z szatni Ronaldo udzielił pomeczowego wywiadu, w którym wypowiedział się na temat tytułu najskuteczniejszego strzelca. - Jestem bardzo szczęśliwy. To był dla mnie dobry rok, zarówno pod względem drużynowym, jak i indywidualnym. Zdobyłem wiele bramek i zamierzam to kontynuować. Czuję się dobrze. W przyszłym roku spróbuję to wszystko powtórzyć - stwierdził, cytowany przez dziennik "Marca". Błyskawicznie zdradził też, jaki jest sekret jego osiągnięć. - Ciężka praca i poświęcenie. To wszystko - dodał.

Pierwszą okazję, aby wpisać się na listę strzelców w 2024 roku, będzie miał 1 lutego, kiedy Al Nassr zagra towarzysko z Interem Miami. Następnie czeka go spotkanie z Al Feiha w Azjatyckiej Lidze Mistrzów (AFC), natomiast do rozgrywek ligowych powróci dopiero 15 lutego, mierząc się z Al Fateh. Po 19 kolejkach zespół Ronaldo zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 46 punktów, tracąc siedem "oczek" do liderującego Al Hilal.