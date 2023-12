Kibice wstrzymali oddech w meczu reprezentanta Polski. Zalał się krwią

Paweł Dawidowicz pojawił się w wyjściowym składzie Hellasu Werona na mecz z Salernitaną. Na boisko wybiegł z opaską kapitana. Wieczór kończył jednak w raczej kiepskim nastroju. Nie dość, że jego drużyna przegrała 0:1, to on sam nabawił się urazu. Te ostatnio są w jego przypadku prawdziwą zmorą.

Paweł Dawidowicz zalał się krwią. Kolejny pech reprezentanta Polski

Niefortunna sytuacja miała miejsce w 39. minucie. Polak stoczył pojedynek w powietrzu o górną piłkę z napastnikiem rywala Simym. Wyskoczył zza Nigeryjczyka i uderzył czołem w tył jego głowy. Wydawało się, że nic poważnego się nie stało, bo 28-latek po chwili przejął futbolówkę i odegrał do bramkarza. Z boku głowy zaczęła jednak sączyć się strużka krwi.

Dawidowicz musiał zejść z boiska i na głowę założono mu specjalny opatrunek. W przerwie został jeszcze dokładniej obandażowany. Uraz na szczęście nie był aż tak poważny i obrońca dograł spotkanie do ostatniego gwizdka. Musiał jednak pogodzić się z porażką, bo w 48. minucie jedynego gola dla Salernitany strzelił Loum Tchaouna i mecz zakończył się wynikiem 0:1. W ekipie zwycięzców nieco ponad pół godziny rozegrał inny Polak Mateusz Łęgowski. W 59. minucie zmienił Grigorisa Kastanosa. Po 13 minutach obejrzał żółtą kartkę po niebezpiecznym wślizgu.

Wygląda na to, że tym razem kontuzja Dawidowcza nie jest na tyle poważna, aby wykluczyć go z gry w następnych spotkaniach. Ostatnio pauzował niemal przez cały listopad, przez co stracił pięć meczów. Na nieco ponad dwa tygodnie niedostępny był również w październiku. Z kolei w zeszłym sezonie doznał aż czterech różnych kontuzji. Zdecydowanie najpoważniejszą było jednak zerwanie więzadła krzyżowego, którego nabawił się w grudniu 2021. Stracił przez nie niespełna pięć miesięcy gry.