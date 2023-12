Lewandowski w światowej czołówce. Doborowe towarzystwo

Ostatnie miesiące nie były zbyt udane dla Roberta Lewandowskiego. Mimo że rozpoczął sezon bardzo słabo, to później przyszło przełamanie, ponieważ zdobył sześć bramek w pięciu spotkaniach z rzędu. Następnie nie dość, że znów przyszedł kryzys, to doznał również urazu kostki, który tymczasowo wykluczył go z gry. Po powrocie na murawę strzelił zaledwie trzy gole i może się obecnie martwić o miejsce w podstawowym składzie.

Opublikowano ranking najczęściej wyszukiwanych piłkarzy w Google. Wiemy, co z Lewandowskim

W sobotę 30 grudnia serwis Goal.com opublikował ranking "najczęściej wyszukiwanych w Google piłkarzy w 2023 roku". Bezsprzecznym liderem pozostaje Leo Messi, który w połowie roku przeniósł się z PSG do Interu Miami. Jego najważniejszymi dokonaniami było za to zdobycie ósmej Złotej Piłki, ale przede wszystkim triumf w mistrzostwach świata z Argentyną, co mogło znacząco wpłynąć na częstotliwość wyszukiwania piłkarza (chociaż miało to miejsce jeszcze w 2022 roku). Łącznie szukano go aż 18,4 mln razy.

Drugą lokatę zajął Cristiano Ronaldo, który pod koniec ubiegłego roku zaskoczył piłkarski świat i podpisał lukratywny kontrakt z saudyjskim Al-Nassr. Mimo ogromnego zainteresowania na Bliskim Wschodzie osiągnął "jedynie" 15,2 mln wyszukiwań. Na trzeciej pozycji uplasował się Kylian Mbappe z wynikiem 12,5 mln, a tuż za nim znajdują się Erling Haaland (11,7 mln) oraz Neymar (10,8 mln). Zestawienie zamyka kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, którego wyszukiwano w Google 1,5 mln razy.

Ranking najczęściej wyszukiwanych piłkarz w Google w 2023 roku:

1. Lionel Messi - 18,4 mln

2. Cristiano Ronaldo - 15,2 mln

3. Kylian Mbappe - 12,5 mln

4. Erling Haaland - 11,7 mln

5. Neymar - 10,8 mln

6. Vinicius Junior - 4,1 mln

7. Harry Kane - 3,8 mln

8. Jude Bellingham - 3,2 mln

9. Karim Benzema - 1,8 mln

10. Robert Lewandowski - 1,5 mln

"Po ośmiu udanych sezonach w Bayernie Monachium Lewandowski dołączył do Barcelony i 'był katalizatorem' jej krajowych osiągnięć, strzelając 25 goli w 31 występach. Początek obecnego sezonu nie poszedł jednak zgodnie z planem ani dla Barcelony, ani Polaka, który zaliczył niewielki wzrost liczby kontuzji i ogólny spadek formy. Jego okres świetności w Monachium wygląda teraz z perspektywy czasu niezwykle chwalebnie i płodnie. To była światowa klasa" - napisano.

Po 18 ligowych starciach FC Barcelona zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów, tracąc siedem "oczek" do liderującego Realu Madryt. Mimo nie najlepszej formy Lewandowski jest wciąż najlepszym strzelcem zespołu i ma na koncie osiem trafień.