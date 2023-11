Skandal goni skandal. Sąd wydał wyrok. Wisła otrzyma prawie milion

Kiedy w latach 2016-2018 prezesem Wisły Kraków była Marzena Sarapata, doprowadziła klub niemalże do ruiny. Nie dość, że brakowało wyników sportowych, to wpływ na jego działania miały osoby ze świata przestępczego. Poznańska prokuratura przeprowadziła śledztwo, które wykazało, że zarówno kobieta, jak i sześć innych osób dosłownie "rozkradało" Wisłę. Sąd wydał już surowy wyrok na Sarapatę, a teraz to samo spotkało byłego wiceprezesa klubu.

