Sensacyjne informacje ws. de Gei. Nie ma gdzie grać, więc wpadł na szalony pomysł

David de Gea trafił do Manchesteru United w 2011 roku, przechodząc z Atletico Madryt za około 20 mln euro. Błyskawicznie zastąpił w bramce przechodzącego na emeryturę Edwina van der Sara i przez kolejne lata był kluczową postacią angielskiego zespołu. Jego ostatnie miesiące w drużynie nie należały jednak do najlepszych, a teraz ma spory problem, aby powrócić do gry.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmiana narracji u Michała Probierza. "Jak tak było to odebrane, to przepraszam"

Nowe informacje ws. Davida de Gei. Może w najbliższym czasie... kupić klub

Mimo wielu lat spędzonych w klubie, Manchester United nie zdecydował się przedłużyć z nim wygasającego z końcem czerwca kontraktu. De Gea mógł zatem rozpocząć poszukiwania nowego pracodawcy. Pojawiły się spekulacje, że może podpisać umowę zarówno z Bayernem Monachium, jak i Realem Madryt, w którym miałby tymczasowo zastąpić kontuzjowanego Thibauta Courtoisa. Ostatnio zainteresowanie wyraził rzekomo również... Manchesteru United.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że 33-latek prowadzi intensywne rozmowy z Realem Betis. Teraz zaskakujące wiadomości na jego temat przekazał we wtorek portal Onda Cero, ponieważ Hiszpan ma być chętny, aby... kupić klub. Mianowicie chodzi o występujący w Segunda Division (druga liga hiszpańska) CD Eldense.

De Gea został w poniedziałek zauważony w Eldzie, gdzie spotkał się z właścicielem Pascualem Perezem, aby dowiedzieć się więcej szczegółów o całym projekcie. Jego wizyta jest na razie jedynie wstępnym rozpoznaniem sytuacji klubu. Piłkarz utrzymuje dobre stosunki z Perezem, który również nie chce spieszyć się z decyzją o sprzedaży, dlatego na konkretne informacje trzeba będzie poczekać.

To nie pierwszy raz, kiedy były bramkarz Manchesteru United wyraża takie zainteresowanie. Cztery lata temu, zanim Christian Bragarnik kupił większościowy pakiet akcji, chciał kupić udziały w Elche CF.

Po 11. kolejkach ligowych CD Eldense zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów, tracąc do liderującego Leganes 12 punktów. Ostatnio znajduje się jednak w doskonałej formie, ponieważ nie zaznało porażki od siedmiu spotkań. "Awans nie jest ich celem, ale dobre wyniki pomagają zbudować systematyczność, a co za tym idzie konsolidację zespołu. Może to zatem pomóc w zainteresowaniu potencjalnych kupców" - podsumował portal.