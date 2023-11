Rekord! Gwiazda Ekstraklasy otrzymała ofertę. "Najwyższa w historii"

W 2019 roku Erik Exposito opuścił Las Palmas Atlético i na zasadzie wolnego transferu trafił do Śląska Wrocław. Już w debiutanckim sezonie pokazał się z dobrej strony, bo strzelił osiem goli i miał cztery asysty. W kolejnym sezonie także miał udział przy 12 bramkach (dziewięć trafień i trzy asysty), choć na murawie przebywał znacznie rzadziej.

W kolejnych dwóch sezonach znowu niemal powtórzył swoje liczby. W rozgrywkach 2021/22 strzelił 11 goli i miał dwie asysty, a zeszły sezon zakończył siedmioma golami i pięcioma asystami. Ale 27-letni Hiszpan odpalił fajerwerki dopiero teraz.

"W 2017 roku Erik Exposito zadebiutował w La Liga w barwach Las Palmas, ale pierwszego gola strzelił dopiero w kolejnym roku, w przegranym meczu na Estadio Balaidos z Celtą Vigo. Jednak wtedy z pewnością nawet przez myśl mu nie przeszło, że królestwo bramek uzyska 4,5 tysiąca kilometrów od domu" - pisał niedawno o Exposito hiszpański dziennik "As".

Genialna forma Exposito. Jaka czeka go przyszłość?

Za nami 15 kolejek Ekstraklasy. Śląsk Wrocław jest liderem i ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok, natomiast Exposito ma 12 goli i trzy asysty po 15 meczach, dzięki czemu ma cztery trafienia więcej od Pedro z Radomiaka Radom, który jest wiceliderem klasyfikacji strzelców.

Problem polega na tym, że Exposito ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu, a przecież już 1 stycznia będzie mógł się związać z nowym klubem tak, aby 1 lipca dołączyć do niego jako wolny gracz. Śląsk ma jednak inne plany. I chce zatrzymać wartego ok. 2 milionów euro Hiszpana.

"Wrocławianie złożyli w tym tygodniu propozycję przedłużenia umowy swojemu kapitanowi. Jej szczegóły są owiane tajemnicą, ale w ciemno można zakładać, że to najwyższa oferta w historii Śląska. Czemu nie ma się co dziwić. Po pierwsze Exposito jest gwiazdą ligi (Raków też kusił go wielkimi zarobkami), a po drugie to to, co wspomniano wyżej. To w pewnej mierze na niego przychodzą kibice, a więc pomaga w generowaniu zysków z frekwencji. Ergo: taki kontrakt mógłby się dobrze zamortyzować" - donosi portal "WP SportoweFakty".

W artykule czytamy także, że Śląsk złożył ofertę przedłużenia nie tylko Exposito, ale również Matiasowi Nahuelowi, ofensywnemu pomocnikowi, którego kontrakt też kończy się latem.