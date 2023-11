Kontrakt rozwiązany! Transferowy hit ekstraklasy coraz bliżej

Na początku października wszystkie rozgrywki sportowe w Izraelu zostały wstrzymane. Wszystko przez atak Hamasu i kolejnej odsłony konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zagraniczni piłkarze, którzy na co dzień grali w Izraelu, zaczęli masowo opuszczać ten kraj.

Wśród nich był Polak - Patryk Klimala. 25-letni zawodnik od końcówki stycznia tego roku był zawodnikiem Hapoelu Beer Szewa. W poprzednim sezonie Klimala zdobył trzy bramki w 15 występach. W obecnym dołożył gola w ośmiu meczach.

I już tej statystyki nie poprawi. Chociaż umowa Klimali z Hapoelem obowiązywała jeszcze przez blisko trzy lata, to zawodnikowi udało się ją rozwiązać za porozumieniem stron. Izraelczycy poinformowali o tym w czwartek po południu.

Klimala odszedł z Hapoelu. Teraz Śląsk?

Teraz wszystko wskazuje na to, że Klimala trafi do Śląska Wrocław. To właśnie tam napastnik realizował indywidualną rozpiskę treningową, kiedy pozostawał jeszcze zawodnikiem Hapoelu. W czwartek, jeszcze przed oficjalną informacją o rozwiązaniu kontraktu, o zainteresowaniu Śląska informował portal meczyki.pl.

Klimala jest wychowankiem Zjednoczonych Żarów. W 2012 r. zawodnik trafił do Lechii Dzierżoniów, a dwa lata później do Legii Warszawa. Klimala w ekstraklasie zadebiutował jednak we wrześniu 2016 r. w barwach Jagiellonii Białystok.

Na Podlasiu Klimala rozegrał 50 meczów, w których strzelił 11 goli. W styczniu 2020 r. piłkarz niespodziewanie przeniósł się do Celticu Glasgow, z którym podpisał 4,5-letni kontrakt. Szkoci mieli zapłacić za napastnik cztery miliony euro.

Klimala w Glasgow kariery nie zrobił. W Celticu rozegrał łącznie 28 meczów, w których zdobył trzy bramki. W kwietniu 2021 r. Polak związał się z New York Red Bulls, a po kolejnych kilkunastu miesiącach, 62 występach i 14 bramkach, przeszedł do Hapoelu.