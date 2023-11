Media: Szykuje się wielki powrót do ekstraklasy. Klub już działa

Patryk Klimala po niespełna czterech latach spędzonych w zagranicznych klubach może wrócić do polskiej Ekstraklasy. Z informacji portalu Meczyki.pl wynika, że zainteresowany ściągnięciem napastnika jest Śląsk Wrocław. Sprawa nie jest jednak taka prosta, a tematu w ogóle by nie było, gdyby nie wybuch wojny pomiędzy Hamasem a Izraelem...

Patryk Klimala uciekł przed wojną. Jest szansa na powrót do gry

Formalnie Klimala pozostaje piłkarzem izraelskiego Hapoelu Ber Szewa. Trafił tam w styczniu tego roku z amerykańskiego New York Red Bulls. Problem w tym, że wraz z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie krajowe rozgrywki zostały zawieszone. Piłkarz zaś uciekł do Polski. Niestety sytuacja w Izraelu nadal jest niepokojąca. Wojna wciąż eskaluje i trudno przewidzieć, jak długo jeszcze potrwa. Klimala pozostaje zatem bez szans na grę.

25-latek pochodzący ze Świdnicy pod koniec października poprosił działaczy Śląska Wrocław o możliwość odbywania treningów na jego obiektach. Ci zgodzili się, ale formalnie nie może on ćwiczyć z całym zespołem. Korzysta jedynie z boisk, odnowy i siłowni. Wkrótce może się to zmienić. Jak doniósł portal Meczyki.pl, "polski napastnik prowadzi obecnie rozmowy z liderem ekstraklasy".

Lider Ekstraklasy się zbroi. Śląsk Wrocław chce negocjować ws. Klimali

Do tego potrzebne jest jednak rozwiązanie umowy z dotychczasowym pracodawcą Klimali - Hapoelem Ber Szewa. Teoretycznie kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2026 r., czyli jeszcze niecałe trzy lata. W obecnej sytuacji być może uda się jednak dojść do porozumienia.

Patryk Klimala w barwach Hapoelu Ber Szewa rozegrał 23 mecze, w których strzelił cztery gole. Wcześniej występował z lidze MLS oraz Celticu Glasgow. W Ekstraklasie wystąpił 39 razy i zdobył osiem bramek w sezonach 2018/19 i 2019/20 jako gracz Jagiellonii Białystok.