"Najpiękniejsza piłkarka świata" ujawnia, kto do niej pisze. "Oferował mi 100 000 franków"

Alisha Lehmann zdobyła popularność dzięki transferowi na Wyspy Brytyjskie. W 2018 roku szwajcarska napastniczka przeniosła się z BSC Young Boys do West Hamu United. Obecnie gra w ataku Aston Villi. Poza dobrymi występami na boisku zawodniczka zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych. Aktualnie śledzi ją ponad 15,9 milionów użytkowników, a liczba stale rośnie.

Alisha Lehmann ogromną cieszy się popularnością w sieci

Ogromna popularność w sieci przekłada się oczywiście na pieniądze. Jakiś czas temu firma analityczna Gracenote Nielsen obliczyła, że piłkarka za jeden post inkasuje 245 tys. funtów (ok. 1,3 mln zł). 24-latka zarabia nie tylko na grze i działalności w internecie. Niedawno "Daily Star" poinformowało, że Lehmann zaprezentowała własny kalendarz na 2024 rok, który można już zamówić. Jego cena waha się w granicach 51-67 funtów.

Okazuje się, że popularność ma też złe strony. Kilka tygodni temu przekazaliśmy, że napastniczka otrzymała niemoralną propozycję od pewnego słynnego piłkarza, którą momentalnie odrzuciłą. - Otrzymałam wiadomość od kogoś, kto jest bardzo znany na całym świecie. Spotkaliśmy się już wcześniej, ale nie osobiście. Byliśmy na tym samym wydarzeniu. Oferował mi 100 000 franków za jedną noc - opowiadała w rozmowie ze Shirin David.

Skrzynka "najpiękniejszej piłkarki świata" jest przepełniona wiadomościami od celebrytów

Na jednej wiadomości jednak nie skończyło się, bowiem jej konto na Instagramie jest zasypywane wiadomościami od adoratorów. Zawodniczka Aston Villi w rozmowie z BBC została poproszona o wskazanie najlepszej wiadomości otrzymanej od celebryty. 24-latka zaśmiała się i odmówiła udzielenia odpowiedzi na to pytanie. - Nie mam najlepszej [wiadomości - przyp.red]. Istnieje kilka "dobrych", ale nie odczytam ich publicznie. To niemożliwe. Myślę, że to zbyt prywatne - podkreśliła Lehmann. Następnie Szwajcarka ujawniła, kto jest jej najsłynniejszym obserwatorem. - Prawdopodobnie Ronaldo z Brazylii. Ale to jest Instagram, a nie prawdziwy świat - zakończyła.

Żeńska drużyna Aston Villi ma za sobą rozczarowujący początek sezonu. Piłkarki klubu z Birmingham rozpoczęły bieżące rozgrywki od czterech porażek kolejno z Manchesterem United (1:2), Liverpoolem (0:2), Arsenalem (1:2) i Tottenhamem (2:4). Na ten moment Aston Villa plasuje się na przedostatnim miejscu.