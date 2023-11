Wielki talent nie dla Polski, a już gra z najlepszymi. PZPN zaspał

Ostatnim naturalizowanym piłkarza o polskich korzeniach, który gra w pierwszej reprezentacji Polski jest Matty Cash. Przykładem zawodnika, który z kolei nie skorzystał z takiej możliwości, jest Gabriel Slonina, który wybrał reprezentację USA. Kolejnych "Cashów" PZPN stara się znaleźć wśród młodych zawodników, stąd m.in. zeszłoroczny obóz w Stanach Zjednoczonych, na który zaproszono około 30 talentów. Nie zawsze udaje się jednak przekonać piłkarzy lub też czasami działania federacji są zbyt późne. Tak było choćby w przypadku Lukasa Podolskiego i niewykluczone, że teraz przegapiliśmy kolejny wielki talent.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Poręba po porażce z BOGDANKĄ LUK Lublin: To jest dla nas wszystko nowe

Yarek Gasiorowski błyszczy. Gra w Valencii i uchodzi za kluczową postać hiszpańskich młodzieżówek

Mowa o Yarku Gasiorowskim,18-letnim wychowanku Valencii, mającym polsko-hiszpańskie korzenie. Jego mama jest Hiszpanką, a tata Polakiem, pochodzącym z Kujaw. Gąsiorowski gra na pozycji stopera lub lewego obrońcy. Jest lewonożny. Na razie występuje głównie w drużynach młodzieżowych klubu z Walencji, ale ma już za sobą debiut w pierwszym zespole.

Gasiorowski zadebiutował w pierwszej drużynie Valencii 7 października. Wówczas otrzymał symboliczną minutę w spotkaniu 7. kolejki LaLiga z Mallorcą, które zakończyło się remisem 1:1. Poważniejsza szansa dla 18-latka nadeszła w czwartek 2 listopada. Wówczas wystąpił w wyjściowym składzie na mecz I rundy Pucharu Króla przeciwko IV-ligowemu UD Logrones. Valencia wygrała go 2:0, a młody piłkarz przebywał na murawie przez pełne 90. minut.

Jego rozwój przebiega bardzo płynnie. Szansa, którą dostaje w Valencii, jest tego pokłosiem. Gasiorowski to kluczowa postać w hiszpańskich młodzieżówkach. W kadrze U17 rozegrał 15 spotkań i zdobył jednego gola, w kadrze U19 także wystąpił 15 razy, ale strzelił już dwie bramki. Ponadto wziął udział w ostatnich mistrzostwach Europy U19, gdzie dotarł z drużyną do półfinału. W nim hiszpańska młodzież uległa rówieśnikom z Włoch 2:3.

Gasiorowski raczej nie dla reprezentacji Polski. Hiszpanie już raz zablokowali jego przyjazd

Niestety, z dostępnych informacji wynika, że szanse na grę Yarka Gasiorowskiego dla reprezentacji Polski są niewielkie. Jak podaje konto "domfutbolu", "PZPN skontaktował się z rodziną zawodnika zbyt późno".

Szkoda, bo pozycja lewego obrońcy w kadrze jest od lat wielkim problemem, a niewykluczone, że piłkarz Valencii mógłby pomóc rozwiązać go na lata. Tym bardziej można żałować, bo zawodnik często bywa w Polsce. Jak kilka lat temu ustalił Arkadiusz Stelmach (Dyrektor ds. skautingu młodzieżowego w Wiśle Płock), który specjalizuje się w poszukiwaniach za granicą piłkarzy o polskich korzeniach, Gasiorowski regularnie odwiedza babcię, która mieszka we Włocławku, czyli nastolatek w jakiś sposób jest przywiązany do naszego kraju.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Warto podkreślić, że zawodnik z rocznika 2005 w 2022 roku trafił na listę największych piłkarskich talentów swojego rocznika wg. magazynu "The Guardian". Swego czasu Piotr Koźmiński poinformował, że PZPN pytał o niego, ale hiszpańska drużyna zablokowała możliwość przyjazdu na zgrupowanie polskiej kadry U-15. Czas pokaże, czy PZPN-owi uda się go nakłonić do gry z orzełkiem na piersi, ale patrząc na dotychczasowy przebieg zdarzeń, Hiszpanie łatwo go nie wypuszczą.