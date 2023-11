Djoković znów w akcji. Sceny na korcie. "Kiedy oni się nauczą?" [WIDEO]

Już pierwszy set tego meczu zwiastował wielkie emocje. Novak Djoković (1. ATP) wypuścił z rąk prowadzenie 4:1 i pozwolił Tallonowi Griekspoorowi (23. ATP) wygrać pięć kolejnych gemów, a w efekcie całą partię. Drugi set był znacznie bardziej wyrównany i rozstrzygnął się w tie-breaku, w którym Serb nie dał rywalowi żadnych szans. Finalnie lider światowego rankingu wygrał 4:6, 7:6(2), 6:4 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 1000 w Paryżu, a w końcowych fragmentach dał pokaz wybuchowego charakteru.

Kibice obudzili lwa, Djoković bawił się przy tym bardzo dobrze

Djoković prowadził 4:2 z jednym przełamaniem i był na dobrej drodze do zwycięstwa. W tym momencie Holender zaczął odrabianie strat. Najpierw uchronił się przed kolejnym przełamaniem, a później zanotował przełamanie powrotne i wyrównał stan seta. Właśnie końcówka ósmego gema udowodniła, że Serb lubi wchodzić w interakcję z kibicami, najczęściej w niekorzystnym znaczeniu tego słowa.

Djoković prowadził 40:30, jednak trzy kolejne punkty padły łupem rywala. Serb zakończył gema podwójnym błędem serwisowym, po którym w paryskiej hali zawrzało. Kibice zaczęli na niego buczeć, co spotkało się ze zdecydowaną reakcję lidera rankingu. Zaczął gestykulować, aby Ci nie przestawali, a na jego twarzy szybko pojawił się ironiczny uśmiech. "Kiedy oni się nauczą, że takie sytuacje go nakręcają" - stwierdziło "The Tennis Letter" w mediach społecznościowych.

Reakcje kibiców faktycznie dały mu dodatkową motywację. Serb wygrał osiem kolejnych punktów, a w rezultacie całe spotkanie i awansował do ćwierćfinału. Tam zmierzy się z broniącym tytułu Duńczykiem Holgerem Rune (7. ATP). Mecz ten powinien rozpocząć się w piątek 3 listopada o godzinie 19:30.

Jako pierwszy na kort centralny wyjdzie z kolei Hubert Hurkacz (11. ATP). Polak o miejsce w półfinale powalczy z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (17. ATP). Ich starcie rozpocznie się o godzinie 14:00.