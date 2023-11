Trener ocenił występ Modera. Co za słowa

Jakub Moder dostał pół godziny gry w meczu Brighton & Hove Albion U21 z rówieśnikami z Arsenalu (3:6). To był jego pierwszy występ od ponad 18 miesięcy. Zakończył rehabilitację po zerwaniu więzadeł w kolanie, wrócił do treningów, ale minie jeszcze trochę czasu, zanim będzie gotowy do gry na poziomie Premier League. 30 minut gry wystarczyło jednak, by wywrzeć pozytywne wrażenie na trenerach "Mew".

