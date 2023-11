Widzew jako pierwszy stworzył Mapę Pamięci. Kolejne polskie kluby dołączają

Blisko 200 nagrobków - tyle znajduje się na Mapie Pamięci łódzkiego Widzewa. Była to pierwsza taka mapa w Polsce. Powstała kilka lat temu z inicjatywy Marcina Krakowiaka - kibica i pasjonata Widzewa Łódź. Za Krakowiakiem poszli kolejni - Krzysztof Kostka związany z Zagłębiem Lubin, Dariusz Boczek związany z Lechią Gdańsk, a także niedawno Grzegorz Joszke ze Stowarzyszenia Kibiców Wielki Ruch raz twórcy strony Wikilech.pl. Mapy Pamięci pozwalają stworzyć unikatowe szlaki nagrobków piłkarzy, którzy od lat tworzyli historię tych klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2024 bez Polski? PZPN reaguje. "To jest najgorsze"

Widzew Łódź jako pierwszy miał Mapę Pamięci. Dziś idą kolejni

- Nasza mapa powstała w 2006 roku, trochę przez przypadek, bo miałem dość corocznych pytań jak trafić na kilka grobów znanych widzewiaków, takich jak Krzysztof Surlit, Włodzimierz Smolarek czy Ludwik Sobolewski, więc na prędko skleiłem mapkę na Google, dodałem mniej więcej 10 grobów i nagle się okazało, że ludziom się to bardzo spodobało. Ludzie zaczęli podrzucać kolejne osoby warte dodania i z dziesięciu grobów zrobiło się 170 - mówi Sport.pl Marcin Krakowiak, który jako pierwszy w Polsce założył Piłkarską Mapę Pamięci. Dziś inicjatywa ta staje się coraz popularniejsza. Stworzoną przez niego Mapę Widzewa, która najpierw była dostępna tylko jako pinezki w aplikacji Google Maps, a dziś jest dostępna również w innej cyfrowej odsłonie jako aplikacja, wyświetliło już blisko 300 tysięcy użytkowników (link tutaj).

Mapa Pamięci Widzewa Łódź https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1NizqiaPNo1yMWH4jrQaPxxykn1s&ll=51.75140648427813%2C19.465561057140647&z=7

Na Mapie Zagłębia Lubin obecnie znajduje się około 50 nagrobków. Najświeższe dane pojawiły się na niej niemal w przededniu Wszystkich Świętych. - Mapę założyłem pod koniec grudnia 2022 r. Po konsultacjach z pomysłodawcą tego projektu Marcinem Krakowiakiem, który jako pierwszy stworzył taką mapę dla Widzewa - przyznał Krzysztof Kostka. Jak sam zapewnia, w przyszłości na mapie pojawią się kolejne groby.

Mapa Pamięci Zagłębia Lubin https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1SAfLBMcT9Ocm8W7dFFIAaQgPHi6Ut94&fbclid=IwAR26DsgXg6mAhM9b1JH3fZHfzEsk03KsvmQnW0wZWCfzmuD5jkFvykVrq7k&ll=51.40015652680549%2C16.21323610705353&z=8

Co najważniejsze, inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród kibiców. Mapa Pamięci Lechii Gdańsk powstała w sierpniu tego roku i liczy dziś ponad 110 nagrobków. - Ludzie śledzą, wchodzą, a nawet zauważają błędy. W ostatnich dniach skontaktowało się ze mną także sporo rodzin najbliższych zmarłych piłkarzy i działaczy, po tym jak zostawiłem na nagrobkach karteczki z prośbą o kontakt. W ciągu tygodnia odwiedziłem około 100 nagrobków - przyznał Dariusz Boczek, redaktor naczelny portalu Lechia.net i twórca Biało-Zielonej Mapy Pamięci. I choć na razie zdołał on umieścić na niej pochowane osoby na terenie głównie Trójmiasta i Kaszub, to w przyszłości dojdą pewnie także zagraniczne nagrobki.

Mapa Pamięci Lechii Gdańsk https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=54.406725086242275%2C18.603338906720698&z=11&mid=1JmtPSu5vJHMnO9Hu1d764AYT2TG0MCk

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W ostatnim tygodniu do inicjatywy Mapy Pamięci dołączył także Lech Poznań, a konkretniej twórcy Encyklopedii Lecha Poznań - Wikilech.pl. "To pierwsza jej wersja, nie ma na niej wciąż wielu nazwisk, ale obiecuję, że z czasem mapa będzie regularnie aktualizowana. Póki co, na Mapie umieszczone są tylko poznańskie nekropolie, ale przecież Lechici rozsiani są po całej Polsce i poza jej granicami. Oprócz informacji i wspomnień o zmarłych chciałbym również udokumentować fotograficznie miejsca" - czytamy w opisie inicjatywy na Facebooku.

Swoją Mapę Pamięci mają także kibice Ruchu Chorzów. Wystartowała ona również kilka dni temu i już cieszy się sporym zainteresowaniem. Na stronie internetowej w zakładce "Sektor Niebo" zgromadzono dokładne dane nagrobków. Jak mówi nam Grzegorz Joszko ze Stowarzyszenia Wielki Ruch, baza stale się powiększa. - Od wielu lat Stowarzyszenie Wielki Ruch koordynuje projekt "Sektor Niebo" związany z opieką nad grobami osób związanych z Ruchem. Dla ułatwienia dotarcia sympatyków w miejsca spoczynku i zapalenia symbolicznego znicza, w tym roku uruchomiliśmy mapę, przy pomocy której można odszukać mogiły piłkarzy czy klubowych działaczy. Na mapie znajduje się w tej chwili ponad 50 grobów. Liczba ta systematycznie się powiększa - mówi Joszko. I dodaje: - To praca zespołowa wielu kibiców, pod szyldem Stowarzyszenia Kibiców Wielki Ruch. Moją rolą jest wyłącznie koordynowanie tego projektu.

To, co łączy wszystkich twórców i wszystkie mapy to zamysł. Krakowiak, Kostka, Boczek oraz ludzie z otoczenia poznańskiego Lecha i Ruchu stworzyli mapy po to, aby po pierwsze kultywować pamięć o tych, którzy odeszli, ale też ułatwić kibicom dotarcie na groby. Nie tylko w okresie listopadowym.