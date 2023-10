Szymański znów błyszczy. Widowisko w Turcji

Sebastian Szymański jest w życiowej formie. Latem 2023 roku przeniósł się do Fenerbahce Stambuł i od razu stał się kluczowym zawodnikiem. Wystąpił już w 18 meczach, w których strzelił aż dziewięć goli i zanotował pięć asyst. - Nie pamiętam, kiedy w tym klubie pojawił się piłkarz, który tak szybko odnalazłby się w zespole. Zwykle gwiazdy zawodziły, mówiło się o tym, że potrzebują czasu do aklimatyzacji. Tymczasem Szymański wszedł w rozgrywki razem z drzwiami i rozdaje karty - zachwycał się Polakiem Krzysztof Gerlak w rozmowie z WP SportoweFakty. Na tych osiągnięciach zawodnik nie zamierzał poprzestawać i w niedzielę 29 października ponownie oczarował tureckich kibiców.

Sebastian Szymański znów błysnął w Fenerbahce, ale to nie on został bohaterem. Znakomita postawa Dżeko

Tego dnia Fenerbahce grało na wyjeździe z Pendiksporem. Zdecydowanym faworytem byli goście, którzy pozostają niepokonani w Super Lig i pewnie przewodzą stawce. Dominację pokazali już od pierwszych minut. Napierali na bramkę rywali, co ostatecznie przyniosło skutek w 30. minucie. Wówczas piłkę w siatce umieścił piłkarz gospodarzy, a konkretnie Erdem Canpolat. Dość przypadkowo odbił futbolówkę w polu karnym i ta wpadła do bramki.

Samobójcze trafienie dodało skrzydeł Fenerbahce, które coraz śmielej atakowało rywali. W akcje ofensywne skutecznie podłączał się też nasz rodak. I to właśnie on zainicjował drugą z bramek. Znakomicie dośrodkował piłkę do Irfana Can Kahveciego, który mocnym strzałem z dystansu umieścił ją pomiędzy słupkami. Wideo z tej akcji można zobaczyć TUTAJ.

Tym samym Polak zaliczył już szóstą asystę w tym sezonie i jak się później okazało nieostatnią. Ponownie zapisał się w protokole meczowym w 65. minucie. Wówczas otrzymał znakomite podanie w okolice pola karnego i uciekł obrońcom. Wyszedł na czystą pozycję, a następnie popędził pod bramkę. Nie zdecydował się jednak na strzał, a wystawił piłkę Edinowi Dżeko, który nadbiegał z lewej strony. Ten nie miał już najmniejszych problemów i z bliskiej odległości pokonał golkipera.

Ostatecznie bośniacki piłkarz oszukał bramkarza jeszcze dwukrotnie. Najpierw w 77. minucie sprytnie odebrał piłkę od Ferdiego Kadioglu i umieścił ją w siatce, a dziesięć minut później dołożył kolejne trafienie. Tym samym ustrzelił hattricka. To było 10. zwycięstwo Fenerbahce w tym sezonie. Nic więc dziwnego, że klub Polaka jest liderem tabeli z kompletem punktów i pewnie zmierza po mistrzostwo.

Szymański pracuje na transfer. Turcy nie zamierzają go jednak wypuszczać

Sebastian Szymański błyszczy w Fenerbahce i pracuje na wielki transfer. Media już informowały, że Polak znalazł się w kręgu zainteresowania europejskich klubów, takich jak SSC Napoli czy Liverpool. W związku ze wzrostem ofert, które pojawiały się dla pomocnika, zarząd Fenerbahce zdecydował się zaprosić do Stambułu menadżera zawodnika - Mariusza Piekarskiego. Turcy chcą, by Szymański na razie pozostał w klubie i kontynuował przygodę z Fenerbahce - tym bardziej że dostarcza im mnóstwo goli.