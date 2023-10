Reprezentant Polski jednym z najlepszych na boisku. Fenomenalna seria trwa

Unai Emery przejął Aston Villę w listopadzie zeszłego roku. Wtedy zespół z Birmingham radził sobie bardzo przeciętnie, był w drugiej połowie tabeli Premier League. Po przyjściu Hiszpana zaczął grać o wiele lepiej i zakończył sezon na siódmym miejscu, dającym awans do Ligi Konferencji Europy. W bieżących rozgrywkach nadal spisuje się bardzo dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Unai Emery znów zwycięski. Aston Villa - Luton Town: to nie mogło się skończyć inaczej

W niedzielę Aston Villa podejmowała Luton Town, beniaminkiem Premier League. W wyjściowym składzie na to spotkanie znalazł się Matty Cash i już w 12. minucie mógł mieć asystę. Jednak Ollie Watkins w dogodnej sytuacji trafił wprost w bramkarza Luton.

Niedługo później gospodarze objęli prowadzenie. Douglas Luiz sprytnie wykonał rzut wolny, zagrywając do stojącego przed polem karnym Johna McGinna. Na początku drugiej połowy Aston Villa podwyższyła prowadzenie. Leon Bailey zagrał głową do Moussy Diaby'ego, który z bliska się nie pomylił. Kilkanaście minut później po dośrodkowaniu Diaby'ego piłkę do własnej bramki wpakował Tom Lockyer. W samej końcówce drużyna z Birmingham straciła kuriozalnego gola - Ezri Konsa chciał wycofać piłkę głową do Emiliano Martineza, lecz zrobił to na tyle nieudolnie, że trafił w poprzeczkę. Futbolówka wpadła do bramki po odbiciu się od argentyńskiego bramkarza, któremu zapisano samobója.

Aston Villa - Luton Town 3:1

Gole: John McGinn 17', Moussa Diaby 49', Tom Lockyer 62' (samobójcza) - Emiliano Martinez 83' (samobójcza)

Dla drużyny Emery'ego to kontynuacja świetnej passy w Premier League. Tam pozostaje niepokonana od 3 września i porażki 0:3 z Liverpoolem. Z ostatnich sześciu meczów aż pięć wygrała i jeden zremisowała, jej bilans bramkowy w tym okresie to 18-5. Po zwycięstwie nad Luton awansowała na czwarte miejsce w tabeli, które na koniec sezonu daje awans do Ligi Mistrzów (choć jeszcze w niedzielę może je stracić na rzecz Manchesteru City).

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

To pokazuje, że hiszpański trener nadal wykonuje świetną pracę, a Aston Villa może rywalizować z największymi angielskimi klubami jak równy z równym. Być może uda się powtórzyć osiągnięcie Newcastle United, które w zeszłym sezonie wdarło się do czołowej czwórki, wyprzedzając m.in. Liverpool, Tottenham i Chelsea.

Matty Cash chwalony za występ z Luton Town. Jeden z najlepszych w Aston Villi

Reprezentant Polski spędził na boisku 79 minut i dostał żółtą kartkę. Może żałować, że Watkins nie zamienił jego podania na bramkę, ale i tak był chwalony przez brytyjskie media. "Birmingham Mail" oceniło jego występ na 8 (skala 1-10), lepsi byli tylko dwaj gracze Aston Villi. "Miał nie do pozazdroszczenia zadanie rozprawić się z Chiedoziem Ogbene, który próbował wykorzystać swoje wybuchowe tempo, aby poprowadzić gości do ataku" - czytamy w uzasadnieniu. Również notę 8 Polak dostał od "Daily Mail", które wyżej oceniło tylko trzech jego kolegów.