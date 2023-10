Koszmar Legii trwa. Rywale odjeżdżają. Oto tabela ekstraklasy [TABELA]

Dotychczasowe mecze 13. kolejki ekstraklasy obfitowały w mnóstwo emocji i grad bramek. Najpierw Korona Kielce pokonała 5:3 Puszczę Niepołomice, a potem Górnik Zabrze rozbił 5:0 ŁKS Łódź. Doszło też do kilku sensacji. Jagiellonia Białystok nie wykorzystała szansy na objęcie prowadzenia w tabeli i uległa 1:2 Pogoni Szczecin. Lider, a więc Śląsk Wrocław tylko zremisował 2:2 z Ruchem Chorzów, a na dodatek punkty stracił też trzeci Lech Poznań. Największe zaskoczenie było jednak dopiero przed nami. Legia Warszawa miała znakomitą okazję, by wykorzystać potknięcia rywali i awansować w tabeli. Ostatecznie jej samej przydarzyła się wpadka. I to kolejna.

Kompromitacja Legii. Nie wykorzystali wpadek rywali. Koszmar trwa

W niedzielne popołudnie stołeczny klub podejmował na własnym stadionie Stal Mielec. Piłkarze Kosty Runjaicia chcieli przełamać fatalną serię trzech porażek ligowych z rzędu. Byli też zdecydowanymi faworytami, ale ostatecznie ponieśli spektakularną klęskę. Już w 38. minucie padł pierwszy gol dla gości. Wówczas piłkę w siatce umieścił Illa Szkuryn. Rywale poszli za ciosem i dołożyli kolejne dwa trafienia w drugiej połowie. Najpierw bramkarza Legii pokonał Krzysztof Wołkowicz, a następnie Koki Hinokio.

Wicemistrzów Polski było stać tylko na gola honorowego. W samej końcówce spotkania zdobył go Blaz Kramer. Legia wręcz raziła niedokładnością i brakiem skuteczności. Dość powiedzieć, że przeważała na murawie (69 procent posiadania piłki) i oddała aż 26 strzałów, w tym pięć celnych, ale ostatecznie tylko raz znalazła drogę do siatki.

Taki wynik znacząco komplikuje jej sytuację w tabeli ekstraklasy. Obecnie zajmuje dopiero szóstą lokatę z dorobkiem 20 punktów. Do podium, a więc trzeciego Lecha Poznań, traci już pięć punktów, a do lidera Śląska aż siedem. Ma jednak jeden mecz rozegrany mniej. Co gorsza, dla Legii już w niedzielę sporą przewagę może zbudować nad nią Raków Częstochowa (22 punkty). Obecnie zajmuje on piąte miejsce w tabeli, ale już o godzinie 17:30 zmierzy się z Widzewem Łódź. Spory awans zanotowała z kolei Stal Mielec, bo z 15. na 10. miejsce. Na jej koncie jest 15 punktów.

Tabela ekstraklasy po porażce Legii Warszawa:

Śląsk Wrocław - 13 meczów, 27 punktów, 24-12 bilans bramek Jagiellonia Białystok - 13, 26 pkt, 30-19 Lech Poznań - 13, 25 pkt, 26-19 Pogoń Szczecin - 13, 22 pkt, 24-14 Raków Częstochowa - 11, 22 pkt, 23-14 Legia Warszawa - 12, 20 pkt, 20-18 Zagłębie Lubin - 13, 20 pkt, 16-18 Radomiak Radom - 13, 18 pkt, 18-18 Górnik Zabrze - 13, 16 pkt, 14-16 Stal Mielec - 13, 15 pkt, 18-17 Piast Gliwice - 13, 15 pkt, 11-11 Cracovia - 12, 15 pkt, 13-17 Korona Kielce - 12, 14 pkt, 16-16 Warta Poznań - 13, 14 pkt, 13-14 Widzew Łódź - 11, 14 pkt, 14-16 Puszcza Niepołomice - 13, 10 pkt, 16-28 Ruch Chorzów - 12, 8 pkt, 13-22 ŁKS Łódź - 13, 7 pkt, 7-27.

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto spodziewał się, że tak będzie wyglądać tabela ekstraklasy po 13. kolejkach sezonu 2023/24. Dzieją się tutaj rzeczy wręcz niesłychane. Czołowe kluby ubiegłego sezonu, Raków i Legia, a więc mistrz i wicemistrz nie znajdują się nawet na podium. Z kolei prowadzą drużyny, które jeszcze kilka miesięcy temu do ostatniej kolejki walczyły o utrzymanie. Mowa przede wszystkim o Śląsku, który rzutem na taśmę pozostał w ekstraklasie, a teraz jest jej rewelacją.

Do rozegrania w 13. kolejce pozostał jeszcze wspomniany mecz Rakowa Częstochowa z Widzewem Łódź. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.