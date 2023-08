Sensacja! Reprezentacja Włoch bez selekcjonera. Mancini podał się do dymisji

Reprezentacja Włoch kapitalnie radziła sobie podczas mistrzostw Europy 2020. Wówczas w finale dopiero po rzutach karnych pokonała Anglię i po raz drugi w historii została czempionem Starego Kontynentu. Później przyszły gorsze chwile. Drużyna dość sensacyjnie nie zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w Katarze, przegrywając w barażach z Macedonią Północną. Mimo że minęło kilka miesięcy, to kryzysu nie udało się zażegnać, co widać po el. Euro 2024. Włosi przegrali 1:2 z Anglią i wygrali 2:0 z Maltą. W tej sytuacji spekulowano, że może dojść do zmiany na stanowisku trenera, które do tej pory piastował Roberto Mancini.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Roberto Mancini odchodzi z reprezentacji Włoch

Plotki okazały się prawdą. W niedzielę 13 sierpnia włoska federacja poinformowała o przyjęciu dymisji dotychczasowego szkoleniowca.

Kryzys w rodzinie Cristiano Ronaldo? "Są niepocieszeni"

"Włoski Związek Piłki Nożnej informuje, że przyjął do wiadomości rezygnację Roberto Manciniego z funkcji selekcjonera reprezentacji Włoch, otrzymaną wczoraj późnym wieczorem. Tym samym kończy się ważna karta w historii Azzurri, która rozpoczęła się w maju 2018 roku, a zakończyła finałami Ligi Narodów 2023. W międzyczasie drużyna odniosła zwycięstwo na Euro. Biorąc pod uwagę ważne i bliskie zobowiązania na mecze eliminacji Euro 2024, FIGC ogłosi nazwisko nowego trenera w ciągu kilku najbliższych dni" - czytamy.

Mancini poprowadził Włochów w 61 meczach, osiągając średnio 2,13 pkt. Wygrał 39 spotkań, 13 zremisował i w dziewięciu poniósł porażkę. Jego pierwszym oficjalnym meczem było starcie przeciwko Polsce w Lidze Narodów (1:1). Oprócz triumfu na Euro 2020, zajął też trzecie miejsce w tegorocznej Lidze Narodów.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Ronaldo może trafić do więzienia? Wykonał zakazany gest [WIDEO]

Teraz przed Włochami ważne spotkania w el. do Euro 2024. Najbliższe zgrupowanie odbędzie się we wrześniu, podczas którego drużyna zagra z Macedonią Północną (9 września) i Ukrainą (12 września).