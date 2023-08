Piłkarz-skandalista kończy karierę. "Byłem klaunem"

O swojej decyzji Kevin-Prince Boateng poinformował w specjalnym filmie, który opublikował w mediach społecznościowych. Przyznaje, że przez cała karierę poniósł więcej porażek niż odniósł sukcesów.

Boateng kończy karierę

Kevin-Prince Boateng ukształtował się piłkarsko w Niemczech, w młodzieżowych drużynach Reinickendorfer Füchse Berlin i Herthy Berlin. W wieku 20 lat wyleciał do Anglii, podpisując umowę z Tottenhamem. Stamtąd trafił na wypożyczenie do Borussii Dortmund, a potem sprzedano go do Portsmouth.

Następnie trafił do Włoch, gdzie przeżywał najlepszy okres w swojej karierze. Grał w Milanie i Genoi. Szczególnie zachwycał efektownymi bramkami i bardzo dobrymi występami w barwach "Rossonerich". Z Milanu przeszedł do Schalke, gdzie po mniej niż 1,5 rozwiązano z nim kontrakt.

W kolejnych klubach nie przebywał dłużej niż rok. Wrócił na krótko do Milanu. Od lata 2016 r. zwiedzał piłkarską Europę jako piłkarz Las Palmas, Eintrachtu Frankfurt, Sassuolo, FC Barcelony, Fiorentiny, Besiktasu i Monzy. W 2021 r. trafił do Herthy, w której zaczynał przygodę z dorosłą piłką. Po nieco ponad dwóch latach pobytu w stolicy Niemiec, gdzie przeżył spadek do 2. Bundesligi, postanowił zakończyć karierę.

- Mogłem zostać kryminalistą lub piłkarzem. Wybrałem futbol. Od początku wiedziałem, że jestem wyjątkowy. Byłem cały czas swoim największym rywalem. Nie było nikogo innego, kto mógłby się ze mną mierzyć, bo nikt nie był taki jak ja. Nikt nie myślał tak jak ja, nikt nie dawał takich emocji co ja. Byłem tylko i wyłącznie ja. Musiałem się nauczyć, że talent jest niczym bez ciężkiej pracy. Kiedy patrzę w tył, widzę że w moim życiu poniosłem więcej porażek, niż odniosłem sukcesów. Kiedy dorastałem, miałem trudne momenty, przez które musiałem przejść. Spotykałem demony, z którymi musiałem walczyć. Porażka nie jest opcją, nie jest dla nas. Nienawidzę przegrywać. Moment, w którym decydujesz, że przestajesz grać, jest najbardziej bolesny. Dałem z siebie wszystko. Byłem liderem, byłem twardym facetem, byłem nawet klaunem, bawiłem ludzi. Miałem gorsze momenty, kiedy płakałem w domu, ale w szatni zawsze pokazywałem tę silniejszą stronę Prince'a - mówił Boateng w poruszającym nagraniu, które zamieścił na Instagramie.

W swojej seniorskiej karierze wygrał pięć trofeów - mistrzostwo Hiszpanii i Włoch, Puchar Niemiec, Superpuchar Italii i Puchar Ligi Angielskiej.

Boateng był skandalistą

- Najlepsza rada, jaką mogę dać, to nie bierzcie życia na poważnie. Ludzie zawsze się ograniczają. Nie musicie się ograniczać. Jeśli się z ciebie śmieją, to jakie to ma znaczenie? W moim życiu zrobiłem wszystko. Wszystko jest możliwe - stwierdził. Faktycznie, Boateng był człowiekiem, który czerpał z życia garściami. Nie przejmował się opiniami innych. Ale ma na swoim koncie kilka skandali.

W 2016 r. wypuścił biografię, która bardzo szybko została zdjęta z półek w księgarniach. Poruszył w niej także intymne wątki z życia byłej żony Jenny, nie poprosił o jej zgodę na opublikowanie historii z jej życia prywatnego. Gdy kobieta to odkryła, szybko wystosowała kroki prawne, co poskutkowało usunięciem książki ze sklepów.

Boateng bardzo często imprezował, uważał siebie za króla życia. - Przez dwa lata przepuściłem wszystkie swoje pieniądze na samochody, kluby nocne i przyjaciół, którzy tak naprawdę nigdy nimi nie byli. Dorastałem w biednej dzielnicy, więc tak duża ilość pieniędzy była dla mnie realnym zagrożeniem - opowiadał w jednym z wywiadów.

Za najgorszy okres życia uznaje pobyt w Londynie, w którym miał bogate życie nocne, które jednocześnie rujnowało jego rozwój i karierę. - Pewnego dnia wstałem rano po imprezie i stwierdziłem, że nie mogę tak dalej żyć. Codziennie wracałem do domu o szóstej rano, piłem, źle się odżywiałem i ważyłem 95 kilogramów. Nie mogło tak dalej być - wspominał.

Ghańczyk nie dbał o swój plan treningowy i właściwą generację po kontuzjach, stwarzał problemy wychowawcze, był lekkoduchem. W 2012 r. jego była żona, Melissie Satta, tłumaczyła urazy piłkarza dość częstym uprawianiem seksu. - Odnosi urazy, ponieważ uprawiamy seks od siedmiu do dziesięciu razy w tygodni - opisywała 11 lat temu.

Boateng wielokrotnie był ofiarą rasizmu ze strony kibiców, miał spięcia z rywalami na boisku, po których dochodziło do rękoczynów, albo brutalnych fauli w akcie zemsty.

Kevin-Prince Boateng zakończył piłkarską karierę w wieku 36 lat.