Osiem goli w meczu Wieczystej. Absolutny rollercoaster. Zaczęło się od 0:2

Wieczysta Kraków rozczarowała w poprzednim sezonie, kończąc sezon III ligi na trzecim miejscu za Stalą Stalowa Wola i Avią Świdnik. To skończyło się też brakiem awansu na szczebel centralny. Klub, którego właścicielem jest Wojciech Kwiecień, dokonał wielu wzmocnień w letnim oknie transferowym (Rafał Pietrzak, Michał Pazdan czy Przemysław Bargiel), a nowym trenerem został Maciej Musiał. Nowy sezon zaczął się od wpadki Wieczystej w starciu z Karpatami Krosno (0:1). Szansa na rehabilitację pojawiła się w domowym pojedynku z Wiślanymi Jaśkowice, czyli beniaminkiem III ligi.

Wieczysta była blisko kompromitacji. Ostatecznie się wyratowała. Co za mecz

Wiślanie Jaśkowice od początku meczu szukali możliwości, by strzelić gola faworytowi. Udało im się tego dokonać w dziesiątej minucie, gdy Tomasz Jaklik dośrodkował piłkę w pole karne. Błyskawicznie zgrał ją Jakub Seweryn do Adisy Monsuru, a napastnik z Nigerii uderzeniem z bliskiej odległości pokonał bramkarza Wieczystej. W 25. minucie było już 2:0 dla beniaminka po rzucie karnym, który wykorzystał Dawid Dynarek. Wcześniej Michał Fidziukiewicz sfaulował jednego z rywali w polu karnym, co nie ubiegło uwadze arbitra.

Wieczysta błyskawicznie strzeliła gola kontaktowego po uderzeniu Pawła Łysiaka z lewej nogi. W trakcie pierwszej połowy okazje do pokonania bramkarza Wiślanych miał Fidziukiewicz, Kiedrowicz czy Bargiel, ale Sebastian Ropek nie skapitulował po raz drugi. Dobrze po stronie Wieczystej prezentował się Michał Pazdan.

W drugiej połowie Wieczysta szybko wzięła się do roboty, a w 51. minucie otrzymała rzut karny za faul na Dawidzie Pakulskim. Gola wyrównującego strzelił Manuel Torres, choć Ropek prawie wyczuł jego intencje. Wiślanie próbowali wrócić na prowadzenie. W jednej z sytuacji arbiter nie podyktował rzutu karnego dla beniaminka za faul Pazdana na Sewerynie, co okazało się sporą kontrowersją. Dodatkowo w jednej z sytuacji kapitan Wieczystej został trafiony piłką w rękę, ale miał ją ułożoną przy ciele. W 69. minucie Monsuru zagrał do Błażeja Radwanka, ale uderzenie napastnika Wiślanych poleciało wprost w bramkarza.

Wieczysta objęła prowadzenie w 70. minucie. Danielak dośrodkował piłkę w pole karne z prawej strony, a Jankowski uprzedził obrońców rywali i pokonał bramkarza Wiślanych. Dwie minuty później Wieczysta prowadziła dwoma golami po tym, jak Bargiel okiwał kilku rywali i sprytnym strzałem zaskoczył Ropka. Wiślanie zdołali trafić po raz trzeci w 74. minucie za sprawą Grzegorza Marszalika, który uderzył sprzed pola karnego.

Ropek długo ratował Wiślanych przed wyższą porażką, ale bramkarz sprokurował rzut karny w 95. minucie. Prowadzenie Wieczystej podwyższył Denys Faworow, ustalając wynik spotkania na 5:3 dla klubu ze stolicy Małopolski. Dzięki pokonaniu beniaminka podopieczni Macieja Musiała notują pierwszą wygraną w sezonie.