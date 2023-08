Bayern idzie na całość. Kane to nie koniec. Kolejny transferowy hit

Bayern Monachium dopiął właśnie największy transfer w historii klubu, a także samej Bundesligi. Do mistrza Niemiec dołączył Harry Kane, za którego Tottenham otrzyma ponad 100 mln euro wraz z bonusami. To Anglik ma zastąpić Roberta Lewandowskiego, który przed rokiem zdecydował się kontynuować karierę w Barcelonie. Wcześniej Bayern sprowadził m.in. Kim Min-jae z Napoli czy Raphaela Guerreiro z Borussii Dortmund. Na tym jednak nie koniec działań Bawarczyków na rynku transferowym.

Bayern się nie zatrzymuje po transferze Kane'a. Ale teraz może go ubiec Real Madryt

Jednym z wyczekiwanych wzmocnień w Bayernie jest pozycja bramkarza. Z klubu odeszli Alexander Nuebel (wypożyczenie do Vfb Stuttgart) i Yann Sommer (do Interu Mediolan). Wciąż do pełni zdrowia nie wrócił Manuel Neuer po kontuzji nogi, a "Bild" twierdzi, że Niemiec wróci do gry dopiero w przyszłym roku. "Jego powrót może być kwestią miesięcy, a nie tygodni" - czytamy w artykule. To oznacza, że jedynym zdrowym bramkarzem w Bayernie jest Sven Ulreich.

W trakcie letniego okna transferowego z Bayernem łączono m.in. Giorgiego Mamardashviliego z Valencii, Yassine'a Bounou z Sevilli czy Kamila Grabarę z Kopenhagi. Portal relevo.com podawał, że nowym kandydatem dla Bayernu jest Kepa Arrizabalaga, który trafiał do Chelsea latem 2018 roku za 80 mln euro z Athletiku Bilbao. Hiszpan został wskazany jako priorytet dla Thomasa Tuchela. Bayern był gotowy wypożyczyć Kepę z opcją wykupu, która po czasie przerodziłaby się w obowiązek. Wygląda na to, że do tego transferu finalnie nie dojdzie.

Kepa ma ostatecznie dołączyć do Realu Madryt, który szuka zastępstwa w miejsce kontuzjowanego Thibauta Courtoisa. Belg zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i może nie zagrać żadnego meczu w tym sezonie. Real chce wypożyczyć Kepę bez opcji wykupu, co by oznaczało, że po zakończeniu sezonu wróci do Chelsea. "Transfer Kepy do Bayernu był niemal sfinalizowany, ale wejście Realu do wyścigu sprawiło, że Hiszpan zmienił swoje podejście" - pisze Jose Felix Diaz, dziennikarz "Marki".

Brak transferu Kepy oznacza, że Bayern będzie musiał szukać kolejnej opcji do wzmocnienia obsady bramki. Niemieckie media podają, że jednym z najnowszych kandydatów w to miejsce jest Geronimo Rulli z Ajaksu Amsterdam.