Stwierdził, że Krychowiak wozi się na plecach Michniewicza. Bezlitosna opinia

Grzegorz Krychowiak przygotowuje się do drugiego sezonu w Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Polski, pomijany ostatnio przez selekcjonera Fernando Santosa, zamienił czwartą siłę tamtejszej ligi - Al Shabab, na 12. w zeszłym sezonie Abha Club. Trafił tym samym pod skrzydła Czesława Michniewicza, którego wcześniej zatrudniono tam w roli szkoleniowca.

33-letni Polak z pewnością nie będzie już w Arabii gwiazdą, bo tamtejsze kluby oprócz Cristiano Ronaldo pozyskały takich graczy, jak Karim Benzema, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez czy Marcelo Brozović. Poziom rozgrywek zatem wyraźnie się zwiększy, co odnotował w programie "Transferowy młyn" dziennikarz CANAL + Tomasz Ćwiąkała. - Oglądaliśmy zespół z Arabii Saudyjskie w finale Klubowych Mistrzostw Świata i patrzeliśmy na tych piłkarzy, kto tam gra... Ighalo, Cuellar - czyli tacy zawodnicy, którzy by już nie dostali szansy w topowych klubach w Europie. A teraz ten klimat się zupełnie zmienia - stwierdził, nawiązując do rywalizacji Realu Madryt z Al-Hilal.

Idąc tym tropem, pokusił się o mocną tezę odnośnie do obecnej pozycji Krychowiaka. - Moim zdaniem gdyby np. Grzegorz Krychowiak nie grał wcześniej w lidze saudyjskiej (już zna ten klimat, czyli ma ten plusik w swoim CV) i gdyby Czesław Michniewicz nie trafił do klubu w lidze saudyjskiej, to Krychowiak już teraz jest za słabym piłkarzem na tę ligę. Ja tak uważam. Po prostu trafiają tam większe nazwiska - przyznał odważnie.

Opinia wydaje się nieco na wyrost, patrząc na poziom piłkarzy z Arabii Saudyjskiej oraz na to, że liga liczy 18 zespołów i nie każdy przeprowadził tak imponujące transfery. Ćwiąkała twierdzi jednak, że mniejsze kluby dopiero "czekają na zielone światło", by również ich dokonać.

W poprzednim sezonie Grzegorz Krychowiak rozegrał w barwach Al Shabab 35 meczów, strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Wystąpił też na mundialu w Katarze, ale zaraz po nim stracił miejsce w reprezentacji Polski.