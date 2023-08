Kpiny z Błaszczykowskiego. Legenda polskiej piłki wbija szpilkę. "Co włożył do gabloty?"

W miniony weekend Jakub Błaszczykowski oficjalnie zakończył piłkarską karierę. Miało to miejsce przed meczem trzeciej kolejki I ligi pomiędzy Wisłą Kraków a Stalą Rzeszów. Były już piłkarz pojawił się na murawie i został przywitany brawami. 37-latek nie ukrywał wzruszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ale debiut byłego piłkarza w MMA! "Niejednego koksa pod dyskoteką ubiłem"

Grzegorz Lato zakpił z Błaszczykowskiego. "Mam tylko pytanie"

Błaszczykowski ma za sobą długą i bogatą karierę. Najwięcej meczów rozegrał dla Borussii Dortmund (253). Był także zawodnikiem między innymi Wolfsburgu i Fiorentiny. Przez wiele lat występował również w reprezentacji Polski. W kadrze narodowej uzbierał łącznie 109 występów, czyli o pięć więcej niż Grzegorz Lato. Byłemu prezesowi PZPN zwrócono na to uwagę, a ten postanowił zakpić z Błaszczykowskiego.

Fabrizio Romano pisze o transferze Zielińskiego. "Zielone światło"

- Nie ma podobnych, a tym bardziej dwóch jednakowych karier. Ja bardzo szanuję Kubę, choć miałem z nim mały zatarg (afera z biletami podczas Euro 2012 - przyp. red.). Kuba skończył karierę, cześć, do widzenia! Rozegrał w kadrze o pięć meczów więcej ode mnie. Mam tylko pytanie: "Co włożył do gabloty?" - wypalił Lato w rozmowie z Polsatem Sport.

Pokazali, co Lewandowski zrobił po meczu. Klasa. Wspaniały gest [WIDEO]

I miał sporo racji. Choć Błaszczykowski rozegrał wiele meczów w kadrze, to nie zdobył z nią żadnego trofeum. Lato z kolei sięgnął po złoty i srebrny medal na igrzyskach olimpijskich. Ponadto dwukrotnie zajął z kadrą trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Był także królem strzelców na mundialu w 1974 roku.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W zupełnie innym tonie o Błaszczykowskim napisał z kolei Kamil Glik, który grał z nim w reprezentacji Polski. "Top człowiek, top kapitan, to była wielka przyjemność i przywilej" - napisał na Instagramie. W podobnym stylu wypowiedzieli się również kibice, którzy skomentowali jego wpis.