Michał Żuk znalazł nowy klub po roku gry w Polsce. Hit!

Bracia Żukowie urodzili się w Hiszpanii, bo ich rodzice wyemigrowali kilkanaście lat temu z Zamojszczyzny i do zeszłego roku mieszkali w Blanes, pomiędzy Barceloną a Gironą. Więcej szumu medialnego było wokół Michała Żuka, który uczył się futbolu w młodzieżowych drużynach Barcelony.

Najpierw czytaliśmy, że Polak gra w La Masii, czyli akademii, w której dorastały największe gwiazdy Barcelony ostatnich lat: Xavi Hernandez, Andres Iniesta czy Lionel Messi. Później czytaliśmy, że Żuk dobrze sobie tam radzi, choć konkurencja jest bardzo duża i co kilka miesięcy sen kilku jego kolegów się kończy. Ojciec chłopca opowiadał w międzyczasie, że dzwonią do niego najpotężniejsi agenci, którzy chętnie podpisaliby kontrakt z jego synem. Następnie kontrakty z Michałem i jego dwa lata młodszym bratem Miłoszem podpisał Adidas i już wtedy stało się jasne, że bracia Żuk to coś więcej niż utalentowani chłopcy.

Michał Żuk był gwiazdą juniorskiej drużyny Barcelony, a Miłosz, trochę w cieniu brata, grał w Gironie. Rok temu rodzina - z powodów prywatnych - wróciła do Polski, a chłopcy zaczęli grać w akademii Pogoni Szczecin.

Jak im tam szło? Sprawdził to Dawid Szymczak ze Sport.pl.

"O Żuku rozmawiamy z kilkunastoma osobami. Nie pojawia się choćby jedna, która nie zwróciłaby uwagi na to, że mierzył się z chłopakami trzy lata starszymi, co miało bardzo duży wpływ na to, jak grał i jak się rozwijał. Sam urodził się w 2009 r., a jego kolegami z drużyny i rywalami na boisku najczęściej byli zawodnicy z roczników 2006 i 2007. - W tym wieku różnica trzech lat jest bardzo znacząca. Dziecko mierzy się z dorosłymi. Chłopiec kontra mężczyźni - słyszymy od kilku trenerów. (...) Wielu trenerów zgodnie mówi, że Żuk ma duże umiejętności techniczno-taktyczne, ale trudno było mu je pokazać przeciwko znacznie szybszym i silniejszym przeciwnikom" - pisał Szymczak.

Bracia Żukowie wracają do Barcelony!

Wniosek był taki, że polscy trenerzy zalecali spokojne ruchy. Doradzali, by w następnych latach spróbować prowadzić tę karierę możliwie po cichu, choć sami się zastanawiają, na ile to możliwe. Ale już wiadomo, że to niemożliwe.

Hiszpański dziennikarz Albert Roge poinformował, że polsko-hiszpańskie talenty wracają do Katalonii. 14-letni Michał zagra w drużynie Cadete B, a Miłosz w Infantil A.

Celowo piszemy polsko-hiszpańskie talenty, bo Michał Żuk już sugerował, że chętnie zagra w hiszpańskiej kadrze.