Juventus wpadł na taki pomysł, że nawet media wysiadają. "Co ty wyprawiasz?!"

Romelu Lukaku ma 30 lat, a w piłkarskim CV grę dla Anderlechtu, Chelsea, Evertonu, Manchesteru United i Interu Mediolan. W różnych klubach miał różne epizody. Bardziej i mniej udane. Taki był też zeszły sezon, który spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan. Jesienią grał słabo i prześladowały go kontuzje, ale wiosną odzyskał formę i przyczynił się do awansu Interu do finału Ligi Mistrzów, gdzie lepszy okazał się Manchester City.

Ostatecznie zakończył sezon z 14 golami, no i 1 lipca wrócił do Chelsea, która w 2021 roku zapłaciła Interowi 113 milionów euro za Belga, ale rok temu bez żalu go oddała na wypożyczenie. Inter pierwotnie chciał ponownie wypożyczyć napastnika, by pomógł mediolańczykom w rozgrywkach 2023/24, ale Chelsea wolała już definitywnie sprzedać 30-latka. Problem w tym, że Inter, jak niemal wszystkie włoskie kluby, ma duże kłopoty finansowe, więc temat upadł.

Lukaku nazwany zdrajcą. Teraz chce powrotu i przebaczenia

No i wtedy pojawił się Juventus. A gdy fani Interu dowiedzieli się o romansie Belga ze Starą Damą, to szybko zapomnieli o jego 78 golach w 132 meczach i Lukaku szybko stał się "persona non grata" na stadionie im. Giuseppe Meazza. Temat przeprowadzki Lukaku do Turynu na jakiś czas ucichł, ale po dwóch tygodniach znowu wrócił.

"La Gazzetta dello Sport": Juve! Co ty robisz?!

Artykuł z takim tytułem ukazał się 1 sierpnia w słynnym różowym dzienniku, gdzie czytamy o tym, że Juventus i Chelsea ponownie myślą o wymianie Dusana Vlahovicia na Romelu Lukaku.

"Pomysł znów jest w modzie.Chelsea ma dwie potrzeby. Chce wzmocnić atak i rozwiązać problem Lukaku, który zgarnia aż 12 milionów euro netto rocznie i jest zdeterminowany, by zostać we Włoszech i dołączyć do Juve Massimiliano Allegriego, głównego pomysłodawcy operacji" - czytamy.

W artykule cytowany jest też Cesare Prandelii, który jako selekcjoner Włochów zdobył srebrny medal podczas Euro 2012.

- Nie oddałbym 23-letniego napastnika takiego jak Dusan za 30-letniego Romelu. Vlahović stanie się lepszy niż Lukaku - powiedział Prandelli. Podobnego zdania jest Mirko Di Natale, dziennikarz zajmujący się Juventusem.

- Nigdy w życiu nie zamieniłbym Vlahovicia na Lukaku. Dla mnie Belg nie jest topowym zawodnikiem. Jednak należy wziąć pod uwagę dwa czynniki. Charakterystyka Belga dobrze pasuje do koncepcji gry Allegriego. No i jeśli Chelsea dopłaci 35/40 mln euro, to pozwoli to Juve na zakup dwóch, trzech piłkarzy - twierdzi Di Natale.

"Gazzetta" twierdzi, że Juventus odda Vlahovicia, którego kupił półtora roku temu za 80 mln euro, w zamian za Lukaku i 45-50 mln euro, ale Chelsea oferuje mniejszą dopłatę.

- Kompromis wydaje się jednak czymś możliwym. No i pamiętajmy, że transfer Lukaku to Juve, automatycznie osłabiłby Inter, ligowego rywala - czytamy. 23-letni Serb strzelił 23 gole w 63 meczach w Juventusie.

Dlaczego Juventus tak pilnie potrzebuje kasy?

Włoskie kluby straciły bardzo dużo pieniędzy na pandemii. I do teraz nie mogą się po niej odkręcić. Na domiar złego Juventus miał "kreatywną księgowość" przy transferach i w kontraktach piłkarzy, za co został ukarany odjęciem 10 punktów. Taka kara sprawiła, że Juve spadło na 7. pozycję w Serie A. Ale nie zagra w Lidze Konferencji, bo UEFA wykluczyła turyńczyków na rok z europejskich pucharów.

Więc nawet jeśli fanom Juventusu nie podoba się pomysł z wymianą napastników, to z ekonomicznego punktu widzenia ma on swoje argumenty.