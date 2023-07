Przełomowa decyzja ws. przyszłości Harry'ego Kane'a

Harry Kane otwarcie mówi o tym, że chciałby opuścić Tottenham i rozwijać karierę w innym klubie. To sprawia, że angielski napastnik jest jedną z największych gwiazd trwającego okna transferowego. Najwięcej mówi się o tym, że może trafić do Bayernu Monachium, ale jedna oferta Bawarczyków, opiewająca na 80 mln euro plus bonusy, została odrzucona.

Jest zgoda na sprzedaż Kane'a. Tottenham już poluje na następcę Anglika

Według mediów Tottenham za sprzedaż napastnika liczy na zarobek rzędu 100 mln euro. Kwota ta może przerosnąć możliwości Bayernu, ale na horyzoncie pojawił się inny europejski gigant. Mowa o PSG, które byłoby w stanie wyłożyć na Kane'a oczekiwaną sumę.

Do tej pory pojawiały się jedynie kolejne przesłanki w temacie transferu Anglika. Teraz sytuacja się zmieniła. Jak ustalił Sacha Tavolieri, grupa inwestycyjna ENIC Group, która posiada aż 87 procent udziałów w Tottenhamie, dała "zielone światło" na sprzedaż niespełna 30-letniego zawodnika. Co więcej - klub szuka już następcy wicemistrza Europy, a najpoważniejszym kandydatem jest Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt.

Doniesienia te sprawiają, że transfer Kane'a można uznać za prawie pewien. Szczególnie że w dniu wczorajszym konkretny głos w sprawie zabrał właściciel Tottenhamu. Joe Lewis przekazał prezesowi Danielowi Levy'emu, że jeśli Anglik nie przedłuży kontraktu, to ma zostać sprzedany. Aktualna umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, więc trwające okno transferowe jest jedyną okazją, aby wzbogacić się na jego transferze.

Harry Kane wystąpił w poprzednim sezonie łącznie w 49 spotkaniach w barwach Tottenhamu, w tym w 38 meczach ligowych. Na boiskach Premier League strzelił 30 bramek, co dało mu miano drugiego najlepszego strzelca rozgrywek.