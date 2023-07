Sprawa pomocnika Realu znalazła swój finał. Groziło mu nawet pół roku dyskwalifikacji

W poprzednim sezonie Real Madryt przegrał 2:3 z Villarrealem. Więcej, niż o wyniku meczu, mówiło i pisało się o spięciu Federico Valverde z Alexem Baeną. Pomocnik Realu miał uderzyć rywala pięścią w twarz na klubowym parkingu za słowa "popłacz się, bo Twój syn się nie urodzi". W tamtym czasie żona Urugwajczyka walczyła o utrzymanie ciąży. Baena zgłosił sprawę na policję. Po kilkunastu tygodniach w końcu zapadły decyzje ws. Valverde.

Decyzja podjęta. Valverde nie zostanie ukarany za incydent z Baeną

W pewnym momencie wydawało się, że Valverde może otrzymać zakaz wstępu na obiekty sportowe, który maksymalnie może wynosić sześć miesięcy - taki zapis jest uwzględniony w Prawie Sportowym w Hiszpanii. Sędzia śledczy w hiszpańskiej federacji domagał się pięciu meczów zawieszenia dla Urugwajczyka. "El Chiringuito" informowało o możliwym zawieszeniu na nawet 12 spotkań. Portal relevo.com podaje, że Komitet Rozgrywek podjął ostateczną decyzję i nie ukarze piłkarza Realu Madryt. Decyzja jest zgodna z orzeczeniami sądowymi.

"El Espanol" dodaje, że zeznania Baeny miały zawierać poważne nieścisłości w stosunku do tego, co zarejestrowały kamery na Estadio Santiago Bernabeu. Sędzia madryckiego sądu stwierdził 3 lipca w postanowieniu, że "popełnienie przestępstwa, które doprowadziło do powstania sprawy, nie jest należycie uzasadnione". W związku z tym cała sprawa została umorzona, a Real skutecznie odwołał się od propozycji sędziego zakładającej zawieszenie na pięć meczów ligi hiszpańskiej.

Real Madryt zagra w pierwszych pięciu meczach Primera Division z Athletikiem Bilbao (12.08), Almerią (19.08), Celtą Vigo (27.08), Getafe (03.09) i Realem Sociedad (17.09). Valverde gra w pierwszym zespole Realu Madryt od lipca 2018 roku. Dwa lata wcześniej został kupiony z Penarolu za pięć mln euro, a sezon 17/18 spędził na wypożyczeniu w Deportivo La Coruna. Łącznie Urugwajczyk zagrał 204 mecze dla Realu Madryt, w których strzelił 18 goli i zanotował 15 asyst.

Valverde wygrał już dziewięć trofeów w barwach Realu Madryt. Na tej liście jest m.in. Liga Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii, Superpuchar UEFA czy dwa Klubowe Mistrzostwa Świata.