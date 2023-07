Ekstraklasa przebiła magiczną granicę. Już w pierwszej kolejce. Najlepszy wynik w tym wieku

W miniony weekend ruszył nowy sezon ekstraklasy, który zapowiada się bardzo emocjonująco, gdyż czołówka ekstraklasy wzmocniła się obiecującymi zawodnikami i o tytuł powinny walczyć aż cztery zespoły, które reprezentują Polskę w europejskich pucharach. Udowodniła to już pierwsza kolejka, gdyż wszyscy pucharowicze wygrali swoje mecze. I to przy pełnych trybunach.

Frekwencyjny rekord w ekstraklasie. Co za wynik

Tak było w przypadku Legii, która 3:0 pokonała beniaminka ŁKS Łódź. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej zasiadło aż 26 584 osoby. Sporą frekwencję odnotowano również w Łodzi, gdzie 17 tysięcy fanów dopingowało Widzewa w starciu z inną drużyną w ekstraklasie Puszczą Niepołomice (3:2). Niewiele mniej, bo 16 543 kibiców pojawiło się na stadionie Górnika. Miejscowy zespół przegrał jednak 0:2 z Radomiakiem, który niedługo ma otworzyć swój nowy obiekt.

Łącznie na dziewięciu meczach pierwszej kolejki ekstraklasy na trybunach pojawiło się aż 102 050 kibiców! "11 339 tysięcy widzów - to najwyższa średnia frekwencja pośród wszystkich inaugurujących sezon kolejek w całym XXI wieku" - chwali się na Twitterze oficjalny profil Ekstraklasy.

- To nie przypadek, że ponad sto tysięcy kibiców obserwowało z trybun mecze inauguracyjnej kolejki 90. sezonu naszej ligi. Stoi za tym ogrom pracy w przygotowanie inauguracji rozgrywek po stronie klubów, za który serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do specjalistów od marketingu i ticketingu, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez nich ten wyczyn byłby trudny do osiągnięcia - powiedział Marcin Animucki, prezes rozgrywek.

- Bardzo nas cieszy utrzymujący się wzrostowy trend frekwencji na meczach PKO Bank Polski Ekstraklasy. W tym sezonie naszym celem jest przebicie bariery 3 mln kibiców obecnych na meczach ligowych. W poprzednich rozgrywkach zabrakło do tego wyniku niewiele - dodał.

Frekwencja na poszczególnych meczach ekstraklasy w pierwszej kolejce: