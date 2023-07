Kane dostał ultimatum. Inaczej zostanie sprzedany. Hitowy transfer coraz bliżej

Bayern Monachium nie załatał dziury w składzie od lata zeszłego roku, kiedy to Robert Lewandowski zdecydował się na dołączenie do Barcelony. Wtedy klub nie sprowadził następcy Polaka, a jedynym nominalnym napastnikiem w kadrze Bayernu był Eric-Maxime Choupo-Moting. Teraz wygląda na to, że w Monachium wyciągnięto wnioski. Przez ostatnie tygodnie z Bayernem łączono m.in. Randala Kolo Muaniego (Eintracht Frankfurt) czy Dusana Vlahovicia (Juventus). Wygląda jednak na to, że ostatecznie padnie na zupełnie innego kandydata. Chodzi o Harry'ego Kane'a z Tottenhamu.

Kane coraz bliżej odejścia z Tottenhamu. Właściciel klubu z jasnym komunikatem

Z medialnych doniesień wynika, że Tottenham chce zainkasować za Kane'a około 100 mln euro. Jedna z ofert Bayernu, opiewająca na 80 mln euro plus bonusy, została już przez londyńczyków odrzucona. Temat transferu do Monachium zaczął przybierać na sile, kiedy pojawiły się informacje o tym, że żona Anglika szuka już mieszkania i placówki edukacyjnej dla dzieci. Kane przebywa z Tottenhamem na zgrupowaniu przedsezonowym w Australii i Azji. Czy ostatecznie odejdzie z klubu? Według dziennika "The Telegraph" ten scenariusz jest bardzo możliwy.

Umowa Kane'a z Tottenhamem wygasa w czerwcu 2024 roku. Obecne letnie okno transferowe jest więc ostatnią okazją to, by na napastniku dobrze zarobić. Joe Lewis, właściciel klubu, przekazał prezsesowi Danielowi Levy'emu, że jeśli Kane nie przedłuży kontraktu, to ma zostać sprzedany. W tej sytuacji szanse Bayernu na powodzenie transferu wzrastają, bo Manchester United, który mógłby być konkurentem w grze o Kane'a, jest skupiony na sprowadzeniu Rasmusa Hojlunda z Atalanty Bergamo. "Kane jest zdesperowany, by wygrywać trofea. Thomas Tuchel miał powiedzieć mu, że razem mogą wygrać Ligę Mistrzów" - czytamy w artykule.

Regularnie o sytuację Kane'a jest pytany trener Tottenhamu Ange Postecoglou. - Harry jest legendą Tottenhamu. Gdyby ogłosił teraz koniec kariery, to prawdopodobnie klub wybudowałby mu pomnik. Na ten moment Kane jest z nami. W życiu nie można być jednak niczego pewnym. Szczerze mówiąc, jestem zaniepokojony tą sprawą - stwierdził szkoleniowiec klubu z Londynu. Zdaniem Floriana Plettenberga ze Sky Sports Germany, transfer Kane'a może zostać sfinalizowany przez Bayern w ciągu dwóch-trzech tygodni.

Harry Kane występuje w pierwszym zespole Tottenhamu od 2011 roku. W tym czasie zagrał 435 meczów, w których strzelił 280 goli i zanotował 64 asysty. Aż 213 trafień Kane zaliczył w Premier League, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Przed nim jest tylko legendarny Alan Shearer z 260 golami.