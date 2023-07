Sceny podczas MŚ. To dlatego nie podała ręki rywalce?

W czwartek rozpoczął się mundial kobiet w Australii i Nowej Zelandii. Do walki o najcenniejsze trofeum piłkarskie przystąpiły 32 najlepsze kobiece reprezentacje. To pierwszy raz, kiedy udział w czempionacie wzięło tyle drużyn, wcześniej miejsc w finałach było 24. Faworytkami do końcowego triumfu są piłkarki ze Stanów Zjednoczonych, które będą bronić tytułu.

Reprezentantka Irlandii, Ruesha Littlejohn nie podała ręki zawodniczce Caitlin Foord

Podczas drugiego meczu mistrzostw świata kobiet pomiędzy Australią i Irlandią doszło do kuriozalnej sytuacji. Chodzi o zignorowanie rywalki. Cały incydent został dostrzeżony przez zagranicznych dziennikarzy, którzy szczegółowo je opisali.

Reprezentantka Irlandii Ruesha Littlejohn nie podała ręki zawodniczce z australijskiej kadry Caitlin Foord. Na tym jednak cała historia się nie skończyła. Napięcie po tym incydencie zdawało się rosnąć, a swoje apogeum osiągnęło pod koniec spotkania, kiedy wspomniane piłkarki byłe bliski konfrontacji. Na szczęście, w porę zareagowały koleżanki z boiska, które udaremniły sprzeczkę.

Brytyjskie media poinformowały, że Ruesha Littlejohn do niedawna tworzyła szczęśliwy związek z reprezentantką Irlandii, Katie McCabe, który trwał ponad siedem lat. Ich drogi jednak rozeszły się na krótko przed mistrzostwami świata i każda z nich układa sobie życie na nowo. Informację o ich rozstaniu potwierdziła McCabe w rozmowie z brytyjskim portalem "Player Tribune".

Prasa dodaje, że niedawno Katie McCabe wybrała się z Caitlin Foord na wspólne wakacje na Ibizę. Obie piłkarki występują w barwach Arsenalu i podobno są dobrymi przyjaciółkami na boisku jak i poza nim. Nie wiadomo, czy zlekceważenie uścisku dłoni przez Rueshę Littlejohn miało cokolwiek wspólnego z jej rozstaniem z McCabe. Littlejohn po zakończonym spotkaniu nie skomentowała wydarzenia.

Niemniej fani sugerowali, że ich incydent przypominał konfrontację Johna Terry'ego i Wayne'a Bridge'a z 2010 roku.

Ostatecznie Australia wygrała 1:0 z Irlandią po jedynym golu zdobytym przez Steph Catley.