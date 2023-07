Tak wygląda ranking FIVB po zwycięstwie Polski w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski fazę grupową Ligi Narodów zakończyła na trzecim miejscu i awansowała do ćwierćfinału. Tam zmierzyła się z Brazylią. Spotkanie odbyło się w czwartek o godzinie 20:00. Polacy zaprezentowali się w nim z bardzo dobrej strony. Po pierwszym wyrównanym secie prowadzili 1:0, a w dwóch kolejnych byli wyraźnie lepsi od rywali i ostatecznie wygrali 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).

Tak wygląda najnowszy ranking FIVB

Dzięki temu zwycięstwu polscy siatkarze umocnili się na pozycji lidera w rankingu FIVB. Po pokonaniu Brazylii zarobili 8,01 punktu i teraz mają ich na koncie 397.77. Nad drugimi Włochami mają nieco ponad 20 punktów przewagi, a nad trzecimi Stanami Zjednoczonymi 26,37. W czołówce rankingu nie doszło do większych przetasowań. Jedynie Japonia wyprzedziła Francję i obecnie plasuje się na piątym miejscu.

Ranking FIVB po zwycięstwie Polski

Polska 397.77 pkt Włochy 376.85 pkt Stany Zjednoczone 371.40 pkt Brazylia 345.73 pkt Japonia 323.98 pkt Francja 322.58 pkt Argentyna 304.96 pkt Słowenia 284.58 pkt Serbia 259.40 pkt Iran 241.05 pkt

Polacy o awans do finału i zyskanie kolejnych bardzo ważnych punktów zagrają właśnie z Japonią. To jedna z rewelacji turnieju. Fazę grupową zakończyła na drugim miejscu. Polacy wygrali poprzednie spotkanie z Japonią, ale Aleksander Śliwka wie, że nie można lekceważyć najbliższych rywali. - To będzie bardzo trudny mecz. Technicznie Japonia to prawdopodobnie w tym momencie najlepszy zespół świata - powiedział po meczu z Brazylią.

Spotkanie z Japonią odbędzie się w sobotę o godzinie 17:00. W drugim półfinałowym meczu Włochy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. To starcie rozpocznie się tego samego dnia, ale o godzinie 20:00.