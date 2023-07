Polacy ogrywają potęgę "na luziku". Brazylijczycy nie wytrzymali. Wybuch wściekłości

Polacy ten mecz wygrali solidnością. Tym, że byli równiejszym zespołem od Brazylii. Obie drużyny w statystykach nie brylowały w ataku, czy przyjęciu, choć poszczególni zawodnicy mieli momenty, gdy niektórymi piłkami zachwycali. Żadna z nich nie popełniała też ogromu własnych błędów, nie oddawała wielu punktów rywalom. Ale kilka bloków i punktowych zagrywek więcej, dobra dyspozycja w kluczowych momentach spotkania i tylko trzy sety wystarczyły, żeby to Brazylia musiała się pakować.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Jeśli ktoś miał obawy, że siatkarskie święto zamieni się w stypę, a czwartkowe spotkanie będzie jedynym dla Polaków w tym turnieju finałowym, szybko mógł wyczyścić głowę i cieszyć się razem resztą tłumu widzów w Gdańsku zwycięstwem 3:0 (26:24, 25:21, 25:20).

Trudno było znaleźć jedno wolne miejsce. Biletów brakowało od dawna

Na dwie godziny przed meczem pod Ergo Areną już prawie nie było korków. Był za to wypełniony samochodami parking i pełne kibiców trybuny trójmiejskiej hali. Już w trakcie meczu Japonii ze Słowenią było ich nieco ponad 5 tysięcy. Odśpiewany głośno i pięknie jak zwykle "Mazurek Dąbrowskiego" wybrzmiał przy dwa razy większej publiczności.

Na większości sektorów trudno było znaleźć nawet jedno wolne miejsce. Bilety wyprzedały się przecież niedługo po rozpoczęciu sprzedaży. Teraz wejściówki trudno było kupić inaczej niż na portalach odsprzedażowych, czy bezpośrednio przed meczem pod halą. Takie ciarki na plecach, jak po jednej z przechodzących piłek skończonych przez Wilfredo Leona, czy jego późniejszym pojedynczym bloku w pierwszym secie, chciało poczuć o wiele więcej niż 10 tysięcy fanów.

Trener Brazylijczyków wyglądał jak asystent Rezende. Wybuch po kluczowej akcji

W hali było gorąco, na boisku wyrównanie przez całego pierwszego seta. Wiadomo było, że to musi się skończyć nerwami w końcówce. Chyba nikt nie podejrzewał jednak, że po ostatniej akcji na 26:24, gdy sędziowie najpierw odgwizdali atak bez bloku Aleksandra Śliwki, a po wideoweryfikacji Polaków, zmienili swoją decyzję, Brazylijczycy wybuchną aż tak bardzo.

Nie wytrzymali i zaczęli kłócić się ze wszystkimi na boisku. Bruno Rezende, ich rozgrywający i kapitan, biegał od słupka sędziego aż do stanowiska wyświetlających powtórki i suprevisora FIVB. Wykłócał się, krzyczał i gestykulował. Był przekonany, że piłka nie dotknęła bloku. Chodzący za nim Renan Dal Zotto wyglądał jak jego asystent, a nie pierwszy trener jednej z najważniejszych kadr na świecie. Choć on też się wściekł i odgrażał sędziom.

Kurek i Popiwczak już nie mogli wytrzymać. Prawie wbiegli na boisko

To mógł być kluczowy moment spotkania. Brazylijczycy od powrotu na boisko grali, jakby w tamtej sytuacji zostali złamani. Poniosły ich emocje i kompletnie stracili panowanie nad meczem. Choć wcześniej udawało im się grać na równi z Polakami, a nawet prowadzić kilkoma punktami, to na początku drugiej partii przez chwilę byli zupełnie bezradni. Zespół Nikoli Grbicia miał jednak swoje problemy - zwłaszcza z przyjęciem znakomitych zagrywek Lucasa Saatkampa i skutecznością w ataku.

Strata pięciu punktów przewagi była bolesna, bo wszystko mogło się skończyć o wiele spokojniej i w lepszym stylu. Najważniejsze jednak, że w końcówce Polacy ponownie nieco odjechali Brazylijczykom. Skończyli na wyniku 25:21, a Bartosz Kurek i Kuba Popiwczak w pewnym momencie wręcz nie mogli wytrzymać w kwadracie. Najpierw tylko się zza niego wychylali, potem już wyskakiwali i pełni energii cieszyli się razem z kolegami, z trudem pozostając poza boiskiem. Prawie na nie wbiegli. Gdyby tylko mogli, ściskaliby się razem z całą drużyną. Może siatkarskiego piękna - zwłaszcza w ostatniej, długiej i bardzo rwanej ostatniej akcji, gdy Polaków uratował dopiero atak wyrzucony przez Brazylijczyków w aut - nie było, ale liczył się wynik. A Canarinhos kolejny raz w ostatnich latach podczas turnieju w Polsce znaleźli się pod ścianą w kluczowym momencie.

Twarz Grbicia zastygła. Wykonał obiecany eksperyment

Renan Dal Zotto z każdą piłką robił się coraz bardziej czerwony. A twarz Nikoli Grbicia na większość meczu zastygła. Czasem przebijał się na niej lekki uśmiech, bo serbski szkoleniowiec nie miał się za bardzo czym denerwować. Miał czas nawet na swoje eksperymenty. W pierwszym secie zrobił, jak zapowiadał przed turniejem finałowym - w pewnym momencie za Bartosza Kurka wprowadził Bartosza Bednorza i ustawił aż czterech zawodników w linii przyjęcia. I Bednorz zdobył punkt, a potem od razu zszedł z boiska. To po to w składzie na rozgrywki w Gdańsku znalazło się pięciu przyjmujących, to w takich sytuacjach, nawet na jedną piłkę chciał ich sprawdzać.

Największą okazję do sprawdzenia się w tym meczu miał Łukasz Kaczmarek. Atakujący dwukrotnie - w drugim i trzecim secie - zmienił Bartosza Kurk. Może i nie zawsze był skuteczny w ataku, ale dokładał choćby punktowe bloki. Po jednym z nich aż zbił piątkę z Nikolą Grbiciem. A Serb nie wyglądał na zawiedzionego z tego, jak zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Kożle wykorzystał swoją okazję do gry. Reszta wyjściowego składu pozostawała praktycznie niezmienna, ale rzucało się w oczy, że poza chwilami znakomitej gry Mateusza Bieńka, zagrywkami Wilfredo Leona, skutecznością Aleksandra Śliwki i obronami Pawła Zatorskiego trudno było kogoś wyróżnić. Za to całość, jaką tworzył ten układ zawodników, sprawiała ogromne problemy Brazylijczykom. U nich było odwrotnie: takiej jedności i siły zespołu trudno było się dopatrzeć.

Wielki komfort Polaków. Potęga znów odpadła już w ćwierćfinale

Takiego komfortu przeciwko Brazylii chyba nikt się nie spodziewał. Polacy wykorzystali drugiego z pięciu meczboli i ograli swoich wielkich rywali w trzech setach. Pierwszy raz od czterech lat i sensacyjnego rozstrzygnięcia w meczu o brąz tamtej edycji Ligi Narodów. To była pełna kontrola i dominacja, o której długo marzyliśmy. Choć nie ma co ukrywać, że tak jak Polakom daleko jeszcze do idealnej dyspozycji, tak Brazylijczycy nie zbliżyli się do własnej perfekcji nawet przez chwilę.

Potęga światowej siatkówki odpada z Ligi Narodów w ćwierćfinale już drugi raz z rzędu, a Polakom wszystko przyszło jakby lekko, spokojnie, bez wielkich nerwów i problemów. To obrazek, którego życzymy sobie jak najczęściej. A już zwłaszcza w weekend, gdy Polacy najpierw zagrają z Japończykami w półfinale, a potem powalczą o medal - najlepiej złoty, a nie jak rok temu brązowy, ale nie obrazimy się na nic. Polscy siatkarze znów nie zawiedli i znajdą się w gronie najlepszych drużyn na świecie. I to - będziemy przypominać przez cały sezon - jeszcze na długo przed mistrzostwami Europy i kwalifikacjami olimpijskimi, w tym roku o wiele ważniejszymi od Ligi Narodów.