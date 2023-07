Bomba transferowa! Mistrz olimpijski w PlusLidze. Kolejne wzmocnienie polskiego klubu

W poprzednim sezonie w PlusLidze mogliśmy obserwować czterech mistrzów olimpijskich z Tokio. Po odejściu Stephena Boyera liczba reprezentantów zwycięskiej ekipy Francji zmalała, ale tylko na chwilę. Miejsce atakującego w Jastrzębskim Węglu zajął bowiem jego zmiennik z igrzysk, Jean Patry. Dodatkowo okazuje się, że do polskiej ligi dołączy kolejny przedstawiciel tej drużyny.

Yacine Louati nowym zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów. Już kiedyś grał w PlusLidze

Mowa o Yacine Louatim. Przyjmujący został właśnie ogłoszony jako najnowszy nabytek Asseco Resovii Rzeszów. 31-latek poprzedni sezon spędził w lidze tureckiej, gdzie reprezentował barwy Fenerbahçe HDI Sigorta. Dla mistrza olimpijskiego będzie to powrót do polskich rozgrywek. W sezonie 2020/21 był on bowiem zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla, z którym wywalczył mistrzostwo Polski. Wystąpił wtedy w 27 spotkaniach, w których zdobył łącznie 251 punktów.

Oprócz mistrzostwa Polski Louati ma w dorobku między innymi superpuchar Francji (2017) oraz dwa wicemistrzostwa kraju (2017, 2018). W poprzednim sezonie wywalczył z kolei brązowy medal ligi tureckiej. Przyjmujący może się też pochwalić sukcesami w barwach reprezentacji Francji. Oprócz mistrzostwa olimpijskiego ma na koncie trzy medale Ligi Narodów, w tym złoto z poprzedniego sezonu.

Pozyskanie 31-latka przez Resovię oznacza, że w kolejnym sezonie PlusLigi zaprezentuje się aż pięciu aktualnych mistrzów olimpijskich. Oprócz wspomnianych dwóch zawodników polscy kibice będą mogli obserwować Trevora Clevenot (przeszedł z Jastrzębskiego Węgla do Warty Zawiercie), Benjamina Toniuttiego (Jastrzębski Węgiel) i Kevina Tillie (Projekt Warszawa).

Asseco Resovia Rzeszów poprzedni sezon zakończyła z brązowym medalem mistrzostw Polski. Tytuł wywalczył Jastrzębski Węgiel, który w finale pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W tym sezonie klub sprowadził już Karola Kłosa.