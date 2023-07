Nowe informacje ws. stanu zdrowia van der Sara. Przetransportowany do Holandii

Edwin van der Sar wylądował w szpitalu nieco ponad tydzień temu. Powodem problemów zdrowotnych Holendra był wylew krwi do mózgu. Lekarze przekonują, że jego stan wciąż jest stabilny i pacjent nie ma problemów z komunikacją, ale pozostaje na OIOM-ie.

Nowe wieści ws. van der Sara

O przetransportowaniu Edwina van der Sara z chorwackiego do holenderskiego szpitala poinformował Ajax Amsterdam.

"Edwin został przetransportowany z Chorwacji w piątkowy wieczór i obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii w holenderskim szpitalu. Jego stan pozostaje bez zmian: jest stabilny, życie nie jest zagrożone, można się z nim porozumiewać. Rodzina van der Sarów chciałaby wyrazić swoją głęboką wdzięczność dla Szpitala Uniwersyteckiego w Splicie za doskonałą opiekę przez ostatni tydzień" - oświadczył klub w mediach społecznościowych.

Ajax dodał w swoim oświadczeniu, że van der Sar wciąż musi przejść serię badań na oddziale intensywnej opieki medycznej. "Rodzina ma gorącą nadzieję, że będzie mógł później skupić się na powrocie do zdrowia" - dodano.

Edwin van der Sar jest prezesem Ajaksu od listopada 2016 r. Wcześniej pracował w klubie jako dyrektor sportowy i menedżer ds. promocji. Legendarny bramkarz grał właśnie w Ajaksie, a także Juventusie, Fulham i Manchesterze United. Skończył karierę piłkarską na Old Trafford w 2011 r. Dwa razy wygrał Ligę Mistrzów. W barwach reprezentacji Holandii wystąpił 130 razy. dwukrotnie dotarł do półfinału mistrzostw Europy, trzy razy do ćwierćfinału, a na mistrzostwach świata w 1998 r. zajął z drużyną czwarte miejsce.