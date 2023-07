Ujawniamy kulisy kompromitacji PZPN. Kulesza nawet nie chciał o tym słyszeć

23 czerwca do PZPN wpłynął mail z pytaniami od dziennikarza WP.pl Szymona Jadczaka dotyczący gości, z którymi piłkarska reprezentacja Polski leciała na mecz z Mołdawią. Główny wątek stanowiła obecność na pokładzie Mirosława Stasiaka. To były piłkarski działacz skazany przez sąd za korupcję (wyrok w zawieszeniu i grzywna). W 2016 roku sam PZPN ukarał Stasiaka dożywotnią dyskwalifikacją. Ta decyzja została potem zmieniona na 10 lat przymusowej rozłąki z piłką, która miała obowiązywać do 2026 roku.

"Zostawmy i nic nie komentujmy"

To, że sprawa zaproszenia Stasiaka na mecz kadry i lotu jednym samolotem z zarządem PZPN i piłkarzami może być wizerunkowym problemem, przewijało się na związkowych korytarzach już kilka dni po powrocie z Kiszyniowa. Choć wydawało się, że po sportowej kompromitacji (Polska przegrała mecz 2:3), nic gorszego spotkać zarządu nie może, nowa afera wisiała w powietrzu.

By ją ugasić, było kilka opcji. Pierwsza brzmiała: przeprośmy. Polegała na szybkim uderzeniu się przez PZPN w pierś, poinformowaniu w komunikacie o błędzie, o tym, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, o próbie reakcji bez kombinowania i ucięcie sprawy. Jak widać, Kulesza nie chciał nawet o tym słyszeć.

Tylko jedna rzecz może uratować Kuleszę i PZPN. Ekspert nie ma wątpliwości

Druga opcja - jak słyszymy - bliższa prezesowi Cezaremu Kuleszy brzmiała, by "zostawić sprawę i nic nie komentować". Tak też się stało. Z perspektywy czasu okazało się jednak, że temat nie tyle nie rozszedł się po kościach, ile powrócił ze zdwojoną siłą. Nie tylko na korytarzach związku, ale też w gabinetach tych, którzy płacą do jego kasy miliony złotych.

Niedawno w siedzibie PZPN-u odbyło się zresztą spotkanie z przedstawicielami Publiconu, firmy, która od 2022 roku współpracuje z PZPN-em. Publicon najpierw badał dla związku jego efektywność sponsoringową. Potem został wyłącznym partnerem marketingowym, odpowiedzialnym za kontrakty sponsoringowe.

Chociaż firma na swojej stronie zachęca do swych usług głównie jako ekspert w dziedzinie Public Relation, czy nawet PR-u kryzysowego, to udziałowiec i prezes spółek Publicon Sport i Publicon Services, Szymon Sikorski wywoływany do tablicy zapewnia za pośrednictwem swych mediów społecznościowych:

"W zakresie współpracy z PZPN nie mamy obsługi PR, ani doradztwa komunikacyjnego". Na spotkaniu w PZPN o sprawie Stasiaka nic nie było, ale było o tym, jak dobrze wygląda sytuacja ze sponsorami, co teraz można uznać za chichot losu. Z naszych informacji wynika, że przedstawiciele Publiconu, którzy pomagali Kuleszy podczas kampanii wyborczej, mają na prezesa duży wpływ i to w wielu obszarach. To przez tę sytuację z funkcji dyrektora marketingu zrezygnował ceniony w środowisku Grzegorz Stańczuk, a dyrektorem biura zarządu PZPN przestał być Piotr Szefer, który też pomagał w komunikacji z mediami.

Sponsorzy w oświadczeniu? To oliwa dolewana do ognia

Po tym jak 10 lipca w WP.pl ukazał się artykuł jasno wskazujący, że z kadrą na mecz do Kiszyniowa poleciał zawieszony za korupcję działacz, a na wycieczkę zaprosił go sam prezes Kulesza, sprawa z odpowiedzią w tej sprawie nabrała tempa. Jej efektem byli jednak zaskoczeni sami pracownicy związkowych gabinetów. Niektórzy odradzali publikację oświadczenia w takiej formie, dodając, że to dolewanie oliwy do ognia.

"Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich)" - brzmiało główne zdanie komunikatu. Była tam też informacja, że związek "wyraża głęboki żal i zrozumienie dla głosów krytyki" oraz przeprosiny dla kibiców, sponsorów i osób walczących z korupcją. Oświadczenie podziałało głównie na sponsorów jak płachta na byka.

Kolejne duże firmy odcinały się bowiem od sugestii zaproszenia skazanego za korupcję Stasiaka na mecz. Do piątkowego popołudnia zrobiła to połowa ze sponsorów związku. W dodatku ich prezesi byli zbulwersowani czy zażenowani tym, że winę przerzuca się w ich stronę, zostawiając niedopowiedzenia. Niektórzy uznali, że miarka się przebrała. "Podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule" - brzmiało oświadczenie prezesa Jacka Tarczyńskiego.

Sponsor nie wie, kto wykorzystuje jego zaproszenie?

Dlaczego swój pierwszy komunikat w tej sprawie PZPN wydał dopiero 3 dni po publikacji artykułu i dlaczego o takiej treści? Ważne osoby w związku tłumaczą nam, że PZPN nie jest od tego, by odnosić się do wszystkich medialnych spraw, tym bardziej że w tę miał zamieszany być sponsor i historia była delikatna.

Rafał Brzoska nie wytrzymał. "Skandaliczne nadużycie". PZPN ma gigantyczny problem

- Nie zweryfikowaliśmy wszystkich ludzi, którzy z nami do samolotu do Mołdawii wsiedli i to jest nasza wina. Na mecz poleciał człowiek, który nie powinien tam lecieć. My wiemy, kogo my zapraszamy. Nie sprawdzaliśmy listy od sponsorów. Teraz tę procedurę zmienimy – przyznaje jeden z działaczy.

Wydaje się, że przyznanie się jednego ze sponsorów, iż to on zaprosił na mecz Stasiaka, w teorii załagodzi nieco sprawę i krytykę z władz związku. Do feralnego gościa przyznały się Polskie Media Ubezpieczeniowe, firma Inszury.pl.

"W związku z tym, iż do tej pory nie sprawdzaliśmy osób towarzyszących naszym zaproszonym gościom, po weryfikacji listy uczestników, do których trafiły przyznane nam zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w Mołdawii, ustaliliśmy, iż Pan Mirosław Stasiak był jednym z odbiorców wydarzenia korzystających z naszej puli pakietów wyjazdowych jako osoba towarzysząca.

Ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i zapewniamy, iż każdy następny wyjazd będzie skrupulatnie weryfikowany pod względem personalnym. Informujemy, że wdrażamy już rozwiązania, które uniemożliwią zaistnienie takiej sytuacji w przyszłości. Jednocześnie oświadczamy, iż w/w osoba nie jest w żaden sposób powiązana z Polskie Media Ubezpieczeniowe Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie, który cytujemy w oryginale.

Ten komunikat wydaje się jednak dziwny. Nie chodzi nawet o to, że sprawia wrażenie pisanego na szybko, ale sugeruje, że na wyjazdowe mecze kadry sponsorzy mieli po kilkadziesiąt pakietów rozdawanych komukolwiek. Tymczasem jak się dowiadujemy taka pula zaproszeń na wylot na mecz z kadrą to dla jednego sponsora w zależności od jego roli od dwóch do czterech biletów. Sami prezesi PZPN też zapraszali na takie wyjazdy kilka osób, przyjaciół związku czy osoby ze świata piłki. Ostatnio był to choćby członek zarządu klubu polonijnego ze Stanów Zjednoczonych czy Wojciech Gąssowski. Ale jak usłyszeliśmy, teraz z reprezentacją latają, nieco bardziej anonimowe, czasem nawet "budzące podejrzenia swym wyglądem" i często głośne, inwazyjne osoby.

Pisma, rozmowy i wyjaśnienia dla sponsorów

W PZPN trwa jednak narracja, że Stasiaka na kadrę zaprosił sponsor. Oprócz Jadczaka w swoim artykule dla Przeglądu Sportowego tej wersji zaprzeczył też dziennikarz Marek Wawrzynowski. Tymczasem Prezes Kulesza napisał długie oświadczenie kilkanaście minut po oświadczeniu Inszury, wskazał winnego sprawy i przyznał, że komunikat PZPN z 13 lipca był niefortunny.

"W naszym komunikacie znalazły się stwierdzenia mogące sugerować, że w sprawę zamieszani są Sponsorzy reprezentacji Polski. W związku z tym z całego serca pragnę przeprosić wszystkie firmy współpracujące z PZPN i reprezentacją Polski za negatywne emocje i bezpodstawne podejrzenia".

Jak się dowiadujemy do sponsorów, wysyłane są, albo już wysłane zostały pisma z przeprosinami. Reprezentujący Publicon Szymon Sikorski przekazał, że firma rekomenduje spotkania z nimi, wyjaśnienie problemu i ludzkie rozmowy.

Związkowi działacze w prywatnych rozmowach przekazują nam, że mają nadzieję, że "jeden incydent nie będzie psuł czasem dobrej kilkuletniej współpracy ze firmami".

Jak będzie? Czas pokaże. Chyba że ze zdwojoną siłą i szybko wróci pytanie, czy ktoś w sprawie Stasiaka jednak nie minął się z prawdą?