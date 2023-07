To dlatego oficjalny partner PZPN przyznał się ws. Stasiaka. Absolutna katastrofa związku

Ta sprawa zbulwersowała piłkarską Polskę. Wirtualna Polska ujawniła kilka dni temu, że w delegacji PZPN na mecz eliminacyjny Mołdawia - Polska w Kiszyniowie znajdował się skazany za korupcję Mirosław Stasiak. Żeby dokładniej wytłumaczyć, o jakiej osobie mówimy: portal Piłkarska Mafia informował, że Stasiak został skazany aż za 53 udowodnione zarzuty korupcyjne, działając w takich klubach jak Ceramika (Stasiak) Opoczno i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Po kilku dniach zwłoki, w czwartek PZPN w oświadczeniu przeprosił za to zdarzenie, ale też bezmyślnie zaznaczył, że Stasiak został zaproszony "przez jednego z partnerów biznesowych" związku, nie wskazując, o kogo dokładnie chodzi.

No i się zaczęło. Tak skonstruowane oświadczenie wywołało słuszną falę oburzenia wśród sponsorów kadry, bo tak naprawdę nie wskazując konkretnej firmy, PZPN niejako połączył z osobą Stasiaka swoich wszystkich sponsorów i partnerów. W bardzo ostrym tonie na Twitterze wypowiedział się szef InPostu Rafał Brzoska, zareagowały też między innymi STS czy Biedronka, a firma Tarczyński zdecydowała się nawet zerwać współpracę z piłkarską centralną.

"Przegląd Sportowy Onet" napisał wręcz tekst, w którym zarzucił PZPN-owi kłamstwo, dodając, że żaden partner biznesowy Stasiaka nie zrobił, tylko uczynił to sam prezes Cezary Kulesza.

Autor sukcesu Kuleszy odchodzi. Klamka zapadła. Nowa siła przejmuje PZPN

Oficjalny partner PZPN przyznał się do zaproszenia Mirosława Stasiaka. Nie było to zaskoczenie

Wersję tę obaliło jednak oświadczenie firmy Inszury.pl, będącej oficjalnym partnerem PZPN. "W związku z tym, iż do tej pory nie sprawdzaliśmy osób towarzyszących naszym zaproszonym gościom, po weryfikacji listy uczestników, do których trafiły przyznane nam zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w Mołdawii, ustaliliśmy, iż Pan Mirosław Stasiak był jednym z odbiorców wydarzenia korzystających z naszej puli pakietów wyjazdowych jako osoba towarzysząca" - napisano.

Czy to było zaskoczeniem? Dla nas nie. Od samego rana mieliśmy niepotwierdzone informacje, a może lepiej nazwać to tropem, że to może chodzić właśnie o tę firmę.

Jako Sport.pl próbowaliśmy się do niej dodzwonić przez kilka godzin, ale nie udało się. Widzieliśmy jednak, że na stronie Inszury.pl akurat żadnego oświadczenia, ani jakiejkolwiek reakcji na poranne wydarzenia nie ma. Pytając osoby z Polskiego Związku Piłki Nożnej o firmę Inszury.pl, nie otrzymywaliśmy żadnego potwierdzenia, ale też nikt nie zaprzeczył naszemu tropowi. Niemniej jednak, bez mocnego dowodu nie można było napisać więcej.

W końcu firma oficjalnym oświadczeniem sama się przyznała do zaproszenia Stasiaka. Według naszych informacji władze firmy Inszury.pl początkowo nie chciały, aby to wyszło na jaw, jednak widząc to, jak gorąco się zrobiło w tej sprawie, uznały, że najwłaściwiej będzie ją po prostu zakończyć przyznaniem się do winy. Być może obawiały się, że sprawa po prostu w inny sposób ujrzy światło dzienne, a wówczas straty wizerunkowe byłyby jeszcze większe.

W PZPN jednak dalej jest bardzo nerwowo, bo związek nie po raz pierwszy komunikacyjnie nie stanął na wysokości zadania. Ale o ile kończyło się to na żartach w internecie, można było przymknąć na to oko. Tym razem jednak katastrofa komunikacyjna może się poważnie odbić na relacji ze sponsorami, co wiąże się z dużymi konsekwencjami.

To zmierza w złą stronę. Osoby z przeszłością korupcyjną wychodzą z ukrycia

Jedno jest pewne - Mirosław Stasiak nie miał prawa znaleźć się w samolocie z oficjalną delegacją PZPN. Co więcej, w świecie polskiej piłki wciąż niektórzy starają się normalizować osoby, które swego czasu brały bardzo czynny udział w procederze korupcyjnym, który przez lata niszczył polski futbol. Stasiak jest tylko kolejnym tego przykładem. Jeszcze za czasów poprzedniego prezesa PZPN Zbigniewa Bońka problemem nie było to, że trenerem bramkarzy u selekcjonera Jerzego Brzęczka był Andrzej Woźniak, któremu prokuratura zarzucała wprost składanie licznych propozycji korupcyjnych i płacenie pieniędzy skorumpowanym sędziom i obserwatorom w czasach (więcej na portalu Piłkarska Mafia pod tym linkiem).

Nadchodzi koniec Kuleszy. PZPN zmiażdżony. "Wielopoziomowa kompromitacja"

Co więcej, jeszcze w środę, Jerzy Brzęczek stwierdził w TVP, że nie ma w tej sprawie sobie nic do zarzucenia. O zatrudnieniu Woźniaka mówił tak: - Teraz podjąłbym taką samą decyzję. Nie patrzyłem na to, jaki wywoła to szum, tylko na to, jaką wartość wniesie do kadry jako trener bramkarzy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie wywoływało wiele dyskusji (...) Każdy z nas popełnia błędy. Jest to temat delikatny w kontekście tego, jak oceniać poszczególne osoby. To były złe czasy dla polskiej piłki, ale były też różne wykroczenia.

Do tego najpierw selekcjonerem młodzieżówki, a następnie pierwszej reprezentacji był Czesław Michniewicz, który nie miał wyroku, ani nawet postawionych zarzutów, ale nie potrafił dokładniej wyjaśnić, na czym polegało jego słynne "711 połączeń" z szefem piłkarskiej mafii, Ryszardem Forbrichem "Fryzjerem". Te niejasności sprawiły, że temat ciągnął się praktycznie przez całą jego kadencję i wraz z aferą premiową przykrył niewątpliwy sukces, jakim był awans do czołowej "16" mistrzostw świata.

Polski Związek Piłki Nożnej pod względem wizerunkowym nie ma obecnie dobrej passy, bardzo delikatnie mówiąc. To musi się jak najszybciej zmienić, jeśli Cezary Kulesza chce, by na koniec jego kadencji porównywano go częściej ze Zbigniewem Bońkiem niż z Grzegorzem Latą.

Inszury.pl - co to za spółka?

O spółce Inszury.pl więcej pisze portal Next.gazeta.pl. to serwis należący do spółki Polskie Media Ubezpieczeniowe. Jest to porównywarka ofert ubezpieczenia OC i AC. Z PZPN-em związana jest od listopada 2022 roku. Za projektem stoją Konrad Kubik, broker ubezpieczeniowy, oraz Grzegorz Krupa, właściciel Cass Construction and Steel Structures.