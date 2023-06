Golden Boy 2023: Dwóch Polaków wśród nominowanych

Organizatorzy plebiscytu Golden Boy na najlepszego piłkarza do lat 21 podali sto nazwisk, które brane są pod uwagę w kontekście przyznania głównej nagrody. Tego prestiżowego wyróżnienia doczekało się dwóch Polaków. To pomocnik Brighton, wypożyczony w ostatnim sezonie do Vitesse Kacper Kozłowski oraz obrońca Piasta Gliwice Ariel Mosór.

Golden Boy 2023: dwóch Polaków w najlepszej setce. Nowe zasady i ranking jak w tenisie

W obecnej edycji plebiscytu doszło do rewolucji. Dotychczas organizatorzy podawali listę stu piłkarzy i sukcesywnie ją zmniejszali, aż pozostawała finałowa "20". Teraz wspólnie ze spółką Football Benchmark stworzyli specjalny ranking piłkarzy Golden Boy Index oparty na danych statystycznych. Na jego podstawie pod koniec roku zostanie wyłoniona najlepsza "10". Spośród niej oraz pięciu zawodników z "dzikimi kartami" zwycięzcę wybierze jury. Zawodnicy oraz ich miejsca na liście będą co jakiś czas się zmieniać na wzór tenisowych rankingów ATP czy WTA.

Na razie liderem rankingu Golden Boy Index jest Jamal Musiala z Bayernu Monachium. Reprezentant Niemiec wyprzedza drugiego Jude'a Bellinghama (nowy nabytek Realu Madryt) oraz trzeciego Gaviego z FC Barcelony. Całkiem niezłą 35. pozycję zajmuje Ariel Mosór, który rozegrał 28 meczów w poprzednim sezonie ekstraklasy w barwach Piasta Gliwice. Był także podporą kadry U-21. Drugi z Polaków, Kacper Kozłowski znalazł się na 79. miejscu.

Golden Boy to nagroda przyznawana co roku najlepszym piłkarzom poniżej 21. roku życia, grającym w Europie. Plebiscyt powstał w 2003 r. z inicjatywy włoskiej gazety "Tuttosport". Obecnie w głosowaniu biorą udział przedstawiciele redakcji sportowych czołowych pism z całej Europy, w tym niemieckiego "Bilda", francuskiego "L'Equipe", hiszpańskiej "Marki" czy brytyjskiego "The Times". Pierwszym laureatem tej statuetki był Holender Rafael van der Vaart. Po nim otrzymywali ją m.in. Lionel Messi, Wayne Rooney czy Kylian Mbappe. Ostatnie dwie edycje padły łupem zawodników FC Barcelony - Pedriego w 2021 r. i Gaviego w 2022.

Skrócony ranking Golden Boy Index: