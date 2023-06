Bellingham zaprezentowany w Realu Madryt. Wybrał numer po klubowej legendzie

Jude Bellingham oficjalnie dołączył do Realu Madryt. Były już piłkarz Borussii Dortmund wystąpił w czwartek na konferencji prasowej w ośrodku w Valdebebas, gdzie uroczyście wraz z prezesem klubu Florentino Perezem podpisał sześcioletnią umowę. 19-letni Anglik kosztował aż 103 mln euro plus bonusy, co czyni go drugim najdroższym nabytkiem Realu Madryt w historii.

Jude Bellingham zdradził, kim się inspiruje. Symboliczny wybór

Konferencja wystartowała o godz. 12. Piłkarz miał okazję przywitać się z kibicami. Nie mogło zabraknąć kurtuazyjnych pochwał dla nowego pracodawcy. - Real Madryt to najwspanialszy klub w historii. Niewielu piłkarzy może grać w tak wspaniałym i historycznym klubie. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy mnie tu sprowadzili - mówił Bellingham w swoim wystąpieniu.

Okazuje się, że wybór Realu Madryt wcale nie był taki oczywisty. - Wszyscy piłkarze w zgrupowaniu w Anglii ciągle prosili mnie, żebym przeszedł do Premier League lub dołączył do ich klubów, ale ja chciałem wyjść poza moją strefą komfortu. Chciałem być tutaj, nie mogłem odmówić Realowi Madryt - tłumaczył.

Bellingham wybrał już także numer na koszulce, z którym będzie grał w Madrycie. Piłkarz zdecydował się na "5", która wcześniej należała do obrońcy Jesusa Vallejo. Ale Anglik wybrał ją ze względu na kogoś innego - swojego wielkiego idola, piłkarską i trenerską legendę Realu - Zinedine'a Zidane'a.

- Chciałbym podziękować Vallejo za odstąpienie mi 5. Rozmawiałem z nim i jest świetnym facetem. To wspaniały gość. Naprawdę podziwiam Zidane'a i spuściznę, jaką zostawił w tym klubie, dlatego wybrałem numer 5. Ta liczba mnie inspiruje. Noszę numer 22 [jego numer z Borussii Dortmund i reprezentacji Anglii - przyp. red.] od dawna i w głębi serca będę nadal nosił numer 22, ale teraz jestem zachwycony, że mogę nosić numer 5 - wytłumaczył.

Wcześniej oprócz Zidane'a i Vallejo numer 5 w Realu nosili tacy gracze, jak: Raphael Varane, Fabio Coentrao, Nuri Sahin, Fernando Gago czy Fabio Cannavaro.