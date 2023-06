Legendarny trener po półtora roku wraca na ławkę. "Chcą prestiżowego nazwiska"

Liga Mistrzów, Superpuchar UEFA, Puchar UEFA (obecnie Liga Europy), FA Cup, Klubowe Mistrzostwo Świata - to część trofeów, które w karierze trenerskiej wygrał Rafael Benitez. Hiszpan pozostaje bez pracy od stycznia zeszłego roku, kiedy to został zwolniony z Evertonu. Wcześniej prowadził m.in. Real Madryt, Valencię, Liverpool, Chelsea, Napoli czy Newcastle United. Po raz ostatni w Hiszpanii pojawił się w sezonie 15/16, gdy objął Real Madryt po Carlo Ancelottim. Teraz może ponownie pojawić się w lidze hiszpańskiej.

Benitez wraca do pracy. Znów pojawi się w lidze hiszpańskiej

Portal relevo.com podaje, że Benitez może niebawem wrócić na ławkę trenerską. Hiszpan miałby od nowego sezonu objąć Celtę Vigo. Negocjacje między obiema stronami ruszyły kilka dni temu, a w ostatnich godzinach przybrały na sile. Benitez ma zastąpić w klubie Carlosa Carvalhala, zwolnionego na początku czerwca. Pomysł o zatrudnieniu tego szkoleniowca pojawił się ze strony Luisa Camposa, który jest doradcą strategicznym Celty. I zyskał on aprobatę prezesa Carlosa Mourino oraz jego córki Marian, nowej dyrektor generalnej klubu.

Relevo dodaje, że priorytetem władz Celty był Andoni Iraola, który z końcem tego sezonu opuścił Rayo Vallecano. Hiszpan zdecydował się jednak przyjąć ofertę Bournemouth. Wcześniej klub zwrócił się też w stronę Rubena Albesa, obecnego trenera Albacete, który w latach 2017-2019 prowadził rezerwy Celty. "Celta chciała prestiżowego nazwiska, ugruntowanego w europejskiej piłce i z doświadczeniem w hiszpańskim futbolu. Oni wierzą, że Benitez ma te wszystkie cechy" - czytamy w artykule. Jeśli wszystko pójdzie po myśli Celty, to Benitez mógłby zostać ogłoszony jeszcze w tym tygodniu.

Warto dodać, że wcześniej Hiszpan był łączony z objęciem Napoli lub Leicester City. Pewne jest, że teraz będzie miał sporo pracy w Celcie. Zespół wraca 3 lipca do treningów, a w letnim oknie transferowym musi dokonać wielu ruchów, by skład był konkurencyjny w lidze. Relevo twierdzi, że spory wpływ na transfery będzie miał właśnie Benitez. Klub będzie musiał też znaleźć następcę Gabriego Veigi, który może odejść do Chelsea za 40 mln euro - ta kwota jest zapisana w jego klauzuli wykupu.

Celta zakończyła poprzedni sezon na 13. miejscu z 43 punktami, ale jej przewaga nad strefą spadkową wynosiła zaledwie trzy punkty. Klub z Galicji grał po raz ostatni w europejskich pucharach w sezonie 16/17, gdy dotarli do półfinału Ligi Europy. Tam przegrali 1:2 w dwumeczu z Manchesterem United.