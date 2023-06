Bayern szykuje prawdziwą bombę transferową. W grze ogromne pieniądze

Choć od odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium minął już niemal rok, Bawarczycy wciąż nie znaleźli na jego miejsce odpowiedniego zastępstwa. Na pozycji Polaka nie sprawdził się ściągnięty z Liverpoolu Sadio Mane, który prawdopodobnie latem opuści zespół. Bardzo wysokiego poziomu nie utrzymał też wcześniejszy zmiennik Polaka Erik-Maxim Choupo-Mouting.

Młody talent dołączy do Bayernu?

Według informacji portalu O Jogo bardzo blisko porozumienia z Bayernem Monachium jest jeden z najlepszych snajperów młodego pokolenia, Goncalo Ramos. 22-letni wychowanek Benfiki udowodnił już, że jest zawodnikiem z ponadprzeciętnymi umiejętnościami, strzelając w sezonie 2022/2023 27 goli w rozgrywkach klubowych oraz dokładając do tego hat-tricka w meczu 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Szwajcarii, zastępując Cristiano Ronaldo.

Zainteresowanie Ramosem ze strony Bayernu jest także podyktowane kwotą odstępnego, jaką Portugalczycy będą chcieli otrzymać za wykupienie kontraktu zawodnika. Według O Jogo ma to być około 80 milionów euro, co jest kwotą wyraźnie niższą niż w przypadku dwóch poprzednich celów Bawarczyków - Victora Osimhena z Napoli i Randala Kolo Mouaniego z Eintrachtu Frankfurt, którym z kolei zainteresowany jest Real Madryt.

Nie tylko napastnik. Bayern musi się wzmocnić

Zbliżające się okienko transferowe może wymagać od władz Bayernu Monachium wyłożenia na stół kwot, których do tej pory Bawarczycy nie wydawali. Poza napastnikiem Niemcy mogą też być zmuszeni do ściągnięcia środkowego pomocnika i lewego obrońcy. Klub na pewno już opuści Joao Cancelo, transfer do FC Barcelony wymusić chce Joshua Kimmich, a Real Madryt ma być zainteresowany Alphonso Daviesem.