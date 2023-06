Kapitalne wieści dla Rakowa. Chodzi o losowanie. Dostali awans w prezencie

Raków Częstochowa zakończył sezon z pierwszym mistrzostwem Polski w historii klubu. Sukces ten dał im prawo walki w eliminacjach LM. We wtorek częstochowianie poznali rywala w pierwszej rundzie eliminacji i trzeba śmiało powiedzieć, że los się do nich uśmiechnął. Najlepsza drużyna w kraju trafiła na mistrza Estonii, Florę Tallinn.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Piątkowska będzie walczyła z mężczyzną. "Pora się do tego przyzwyczajać"

Raków z łatwiejszą drogą do debiutu w europejskich pucharach

To nie koniec dobry informacji dla Rakowa. Okazuje się, że przegrany z tej pary uzyska "nagrodę pocieszenia". Jak poinformował w mediach społecznościowych Jan Sikorski drużyna, która odpadnie już w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, będzie miała skróconą drogę do awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Przegrany otrzyma bowiem wolny los w II rundzie eliminacji LKE i zamelduje się od razu w III rundzie. Taka sama "nagroda" czeka na przegranego z pary Lincoln Red Imps - Karabach Agdam.

W ubiegłym sezonie Raków rywalizował w eliminacjach do LKE. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna rozpoczął zmagania od II rundy, w której pokonał w dwumeczu FK Astana 6:0 (5:0 i 1:0). Równie dobrze spisali się w III rundzie, gdzie wygrali 3:0 ze Spartakiem Trnawa (2:0 i 1:0). Częstochowianom nie udało się jednak zadebiutować w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Wszystko za sprawą porażki 2:3 ze Slavią Praga (2:1 i 0:2) w fazie play-off.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ujawniono szokującą umowę Neymara z partnerką. Trzy warunki

W eliminacjach do tegorocznych rozgrywek LKE wezmą udział trzy polskie drużyny, które zajęły kolejne miejsca na koniec sezonu. Mowa o Legii Warszawa (wicemistrz Polski), Lechu Poznań (3. miejsce) i Pogoni Szczecin (4. miejsce).

Pierwsze spotkania I rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w dniach 11-12 lipca, rewanże zaplanowano na 18-19 lipca.

Hiszpanie mają dość Polaka. Kontrakt zerwany. "Dziwaczny transfer"