Grabara znów został bohaterem. A potem przekroczył granicę. "Musiałem"

Kamil Grabara w lipcu 2021 roku trafił FC Kopenhagi z Liverpoolu za 3,5 miliona euro. Od tamtej pory bramkarz rozegrał 58 meczów w barwach klubu ze stolicy Danii, zachowując 29 czystych kont. Polak jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu i jednym z najlepszych bramkarzy duńskiej ligi, co na każdym kroku udowadnia. Ponownie zrobił to w niedzielnym starciu ligowym przeciwko Silkeborg IF i podsumował mecz w swoim, niepowtarzalnym stylu.

Kamil Grabara "zagrał szefa" po kolejnym świetnym meczu. "Je**ć czyste konto"

FC Kopenhaga wygrała z Silkeborg IF 3:0 po bramkach Christiana Sorensena, Mohameda Daramy'ego i Lukasa Leragera. Imponującego wyniku spotkania nie byłoby jednak bez świetnych interwencji Kamila Grabary. 24-latek jeszcze w pierwszej połowie mecz świetnie zachował się przy akcji sam na sam Tonniego Adamsena i odbił trudną piłkę.

- Kto powiedział, że to była wspaniała obrona? To po prostu kolejna rzecz, którą musiałem zrobić - stwierdził w swoim stylu Grabara w rozmowie z portalem bold.dk.

Jeszcze w pierwszych 45 minutach Polak dobrze spisał się podczas strzału głową rywali, a w drugą część meczu wszedł równie dobrze. Podczas jednej z akcji najpierw obronił atomowe uderzenie z lewego skrzydła, a następnie popisał się świetnym refleksem przy dobitce głową. Bliżej końcówki spotkania znów stanął sam na sam z przeciwnikiem, ale w odpowiednim momencie wybiegł do piłki i był w stanie zatrzymać strzał. Solidna postawa Grabary najwidoczniej nie była imponująca dla niego samego.

- To był kolejny dzień w pracy. Gdybym nie zrobił tych interwencji, to stalibyśmy tutaj i pytałbyś, czy to moja wina. Nie mam z tym problemu - dodał bramkarz, dla którego było to piąte czyste konto w tym sezonie rozgrywek duńskiej Superligaen. Jednak mecze bez straty gola nie są czymś, co sprawia radość reprezentantowi Polski.

- Gdybyśmy wygrali ten mecz 3:2, to też byłoby dobrze. Wcale mnie to nie obchodzi. Czyste konto nie jest czymś, co sprawia mi przyjemność. Je**ć czyste konto - zakończył 24-latek.

W tym sezonie Kamil Grabara rozegrał dla FC Kopenhagi 14 meczów, w których stracił 14 bramek i sześć razy zachował czyste konto. Jego drużyna zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli i po 18 meczach ma na koncie 30 punktów. Strata do pierwszego FC Nordsjaelland wynosi sześć punktów.