Historyczny Mbappe. Pobił niewiarygodny rekord. Nie udało się to nikomu od 1959 roku

PSG w niedzielę podejmowało na Parc des Princes Lille. Mecz ten miał dla piłkarzy Christophe'a Galtiera ogromne znaczenie. Paryżanie trzy ostatnie spotkania kończyli porażkami, a mecz na własnym stadionie był idealną okazją do przełamania. Gospodarze sprostali oczekiwaniom kibiców i wygrali 4:3.

Mbappe najmłodszym piłkarzem w historii Ligue 1, który strzelił 150 bramek

Kolejny świetny mecz w barwach mistrzów Francji rozegrał Kylian Mbappe. Napastnik w 11. minucie otworzył wynik spotkania, popisując się efektowną akcją indywidualną. Pod koniec spotkania zdobył z kolei ważną bramkę na 3:3. Pozostałe trafienia na koncie PSG zapisali Neymar i Leo Messi, a gole w barwach Lille strzelili Bafode Diakite, Jonathan David i Jonathan Bamba.

Trafienie w 87. minucie nie tylko pozwoliło paryżanom wyrównać wynik spotkania. Była to też 150. bramka Mbappe na boiskach Ligue 1. Napastnik reprezentacji Francji został tym samym najmłodszym piłkarzem, który zdobył taką liczbę bramek w najważniejszych francuskich rozgrywkach. Dokonał tego w wieku 24 lat i 2 miesięcy. Poprzedni rekord należał do Justa Fontaine'a, który strzelił 150. bramkę w Ligue 1 w wieku 26 lat i 2 miesięcy, a miało to miejsce w 1959 roku. Mbappe pobił tym samym 64-letni rekord.

Gwiazda PSG w trwającym sezonie strzelił już 15. bramek, podobnie jak Jonathan David (Lille) i Folarin Balogun (Remis). Dobra dyspozycja napastnika będzie bardzo ważna w następnym meczu ligowym, kiedy PSG zmierzy się z na wyjeździe Olympique Marsylia.

PSG po 24. kolejkach jest liderem rozgrywek i ma na koncie 57 punktów. Drużyna z Marsylii zajmuje 2. lokatę z dorobkiem 52 punktów. Zwycięstwo zawodników Galtiera pozwoli im powiększyć przewagę nad najgroźniejszymi rywalami, a porażka zaostrzy rywalizację o mistrzostwo Francji.