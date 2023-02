Kolejna reprezentacja się wyłamuje. Rosja znów zagra mecz towarzyski

Piłkarska reprezentacja Rosji już prawie rok jest pomijana przez praktycznie cały świat przy ustalaniu meczów towarzyskich. Wszystko przez agresję tego kraju na Ukrainę, co skończyło się zawieszeniem zespołu przez UEFA i wykluczeniem z baraży o mundial w Katarze i eliminacji do Euro 2024.

Azjatyckie zapędy

Mimo ciągłych problemów ze znalezieniem potencjalnego przeciwnika w trakcie okienka na rozegranie meczów towarzyskich, władze rosyjskiego związku piłki nożnej starają się za wszelką cenę umożliwić piłkarzom rozgrywanie spotkań w barwach narodowych.

Z tego względu jesienią ubiegłego roku "Sborna" rozegrała aż trzy mecze. We wrześniu Rosjanom udało się pokonać 2:1 Kirgistan, a w listopadzie zanotowali dwa bezbramkowe remisy z Tadżykistanem i Uzbekistanem.

Zważając na możliwość gry z nisko notowanymi reprezentacjami z Azji, władze rosyjskiej piłki starały się rozwiązać problem wykluczenia z gry o punkty, poprzez zmianę federacji kontynentalnej. Według doniesień z później jesieni, nasi sąsiedzi byli blisko porozumienia się z AFC, w celu rozpoczęcia walki m.in. o mundial 2026 zgodnie z planem. Ostatecznie jednak plan nie wypalił.

Irak się wyłamuje. Nowy rywal Rosji

Jak informują międzynarodowe media, po porozumieniu z irańskim związkiem piłkarskim i zaplanowaniu spotkania między reprezentacjami obu krajów na marzec 2023 roku, teraz na rozegranie meczu z Rosją zdecydował się Irak. Reprezentacja kraju nie tak dawno dotkniętego wojną ma przyjąć wyżej notowanych rywali na stadionie w Bagdadzie.

Najprawdopodobniej spotkanie ma zostać rozegrane podczas tej samej przerwy reprezentacyjnej co mecz Iran - Rosja. Oficjalna data nie została jednak podana. Nie zmienia to faktu, że Rosjanie nadal nie mają problemu ze znalezieniem azjatyckich sparingpartnerów, co może faktycznie skończyć się zmianą federacji.