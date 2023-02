Iga Świątek niszczy marzenia rywalek. Świat tenisa zadrżał [Sport.pl LIVE]

Iga Świątek dopiero co wygrala turniej w Dosze, a już szykuje się do zawodów w Dubaju. Czy w tym sezonie Polka nadal będzie dominowała w kobiecym tenisie? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć Dominik Senkowski (dziennikarz Sport.pl) oraz Adam Romer (redaktor naczelny magazynu Tenis Klub). W programie Sport.pl LIVE nie zabraknie także tematów ze sportów zimowych.

