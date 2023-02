Żona Daniego Alvesa dementuje plotki. Stanowcza deklaracja. "Nie zostawię"

Dani Alves jest podejrzany o napaść na tle seksualnym i przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. W trakcie śledztwa okazało się, że piłkarz nie tylko molestował kobietę, ale również uderzył ją i zgwałcił. Co więcej, kilkukrotnie zmieniał zeznania. W ostatecznej wersji przyznał, że doszło do zbliżenia, ale za obopólną zgodą. Przeczą temu jednak nagrania z kamer. Grozi mu od 4 do 12 lat więzienia.

Przełom w relacjach Daniego Alvesa i jego żony? Joana Sanz odwiedziła piłkarza w więzieniu i złożyła jasną deklarację

Media informowały, że na zdradę Alvesa negatywnie zareagowała jego żona, Joana Sanz. Najpierw partnerka broniła Brazylijczyka, ale później usunęła wszystkie wspólne zdjęcia z piłkarzem na Instagramie. Dodatkowo dziennikarze "Programa de Ana Rosa" przekazali, że Sanz zadzwoniła do Alvesa i zażądała rozwodu. Na tym nie koniec. Miała też przekazać mężowi, że nie chce mieć z nim nic wspólnego.

Nowy dowód ws. Alvesa. To może go całkowicie pogrążyć

Tym doniesieniom zaprzeczyła sama zainteresowana. - Ostatnie informacje o tym, co powiedziałam, są całkowicie nieprawdziwe - podkreślała. Co więcej, w niedzielę 5 lutego Sanz po raz pierwszy odwiedziła Alvesa w więzieniu.

Kobieta przyszła na spotkanie w towarzystwie Bruno, przyjaciela i osobistego szefa kuchni pary. Sanz spędziła na widzeniu 50 minut. Po wyjściu z więzienia czekała na nią grupka dziennikarzy. Kobieta nie miała jednak ochoty odpowiadać na ich pytania. Gdy przedstawiciel mediów poruszył kwestię rozwodu, Sanz rzuciła jedynie, że nie zamierza odchodzić od męża. - Nie zostawię go samego w najgorszym momencie jego życia - zadeklarowała.

Dani Alves popadł w wielkie tarapaty. Nie dość, że ciąży na nim zarzut gwałtu, to jeszcze ma duże problemy finansowe. UNAM Pumas rozwiązało z Brazylijczykiem kontrakt, a teraz żąda od niego aż pięciu milionów dolarów odszkodowania. Na dodatek piłkarz jest winny fiskusowi 2,25 miliona euro, a jego mieszkanie w Sant Feliu de Llobregat zostało zajęte na poczet długów. Alves przebywa aktualnie w więzieniu i wydaje się, że nie prędko wyjdzie na wolność. Najprawdopodobniej pozostanie w areszcie do końca procesu, ponieważ sąd nie wyznaczył kaucji.