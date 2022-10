Xavi bije na alarm. Hiszpanie wytykają kluczowy problem Lewandowskiego

Dostrzegł to sam Xavi Hernandez. I nie zajęło mu to zbyt wiele czasu, bo prawdopodobnie już w trakcie ostatniego ligowego spotkania uznał, że trzeba pozmieniać ustawienie i sposób rozgrywania akcji, by Robert Lewandowski otrzymywał więcej piłek. - Musimy bardziej zaangażować Lewandowskiego w grę. Czuł się nieswojo w drugiej połowie. Był sfrustrowany, ponieważ zespół nie znajdował rozwiązań - powiedział na gorąco po meczu.

Robert Lewandowski musi mieć więcej piłek. Szczególnie w meczu Ligi Mistrzów

Tej samej myśli są hiszpańscy dziennikarze. - Lewandowski grał w izolacji. Polski napastnik otrzymał niewiele piłek, zbyt mało jak na tak skutecznego napastnika. FC Barcelona miała problemy z podłączeniem się do "dziewiątki" w ostatnich dwóch meczach i musi poprawić ten aspekt w meczu przeciwko Interowi Mediolan i w El Clasico - przekazał Santi Nolla na łamach "Mundo Deportivo".

Jego zdanie popiera po części inny dziennikarz tej samej gazety, Sergi Sole. Podkreślił, że Robert Lewandowski stoi "w obliczu najgorszej passy od trzech lat". Wszystko przez to, że nie trafiał w ostatnich dwóch meczach - z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów (0:1) oraz Celtą Vigo w La Lidze (1:0). Jeśli nie strzeli też w meczu rewanżowym z Interem, będzie to pierwsza taka seria 34-latka od lutego 2019 roku.

Wówczas, gdy Lewandowski występował w Bayernie Monachium, nie trafiał w meczach z Augsburgiem (2:3), Liverpoolem w LM (0:0) oraz Herthą Berlin (1:0). "To, co dla każdego innego piłkarza byłoby normalne, dla Roberta Lewandowskiego jest niezwykłe" - podkreśla hiszpański dziennikarz.

I rzeczywiście Lewandowski trafiał w siedmiu meczach FC Barcelony z rzędu: sześć razy w La Liga i raz w Lidze Mistrzów (hat-trick przeciwko Viktorii Pilzno). Nie licząc wspomnianym meczów z Interem i Celtą, wcześniej nie strzelił też w pojedynczych meczach z Rayo Vallecano (0:0) oraz Bayernem Monachium (0:2).

Xavi Hernandez wydaje się być spokojny przed starciem z Interem, choć nie umniejsza arcyważnemu spotkaniu. - Bądźcie pozytywni. Widzę wszystko jako szansę. Staram się być wobec nich miły, ale tak, aby widzieli, że to jest finał. I że presja jest dla nich, nie dla mnie, i żeby cieszyli się atmosferą wypełnionego po brzegi Camp Nou - powiedział na konferencji prasowej o rozmowie z zawodnikami.

FC Barcelona zagra w środę, 12 października na Camp Nou z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Mecz rozpocznie się o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, która odbędzie się w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.