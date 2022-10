Kylian Mbappe ma dość PSG. Cztery powody

We wtorek "Marca" odpaliła prawdziwą bombę - Kylian Mbappe miał poprosić władze PSG o odejście z klubu. I to już zimą. "Relacje między Kylianem Mbappé i PSG są kompletnie zerwane" – piszą Hiszpanie. Władze klubu postawiły mu jednak warunek – wszędzie, tylko nie do Realu Madryt. "Marca" twierdzi jednak, że Mbappe "nadal chce pewnego dnia ubrać się na biało".

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Wielki problem PSG. Kontuzja Messiego poważniejsza niż sądzono

"Mbappé uważa, że ??PSG go zdradziło. Aby zrozumieć dlaczego, trzeba wrócić do maja. Jak dowiedziała się 'Marca', kierownictwo sportowe złożyło szereg obietnic, w większości niewykonalnych, aby uzyskać podpis Mbappe na kontrakcie do 2024 r. Taka właśnie była umowa, a nie do 2025 roku, co odkryło 'L'Équipe'. Zawodnik w rzeczywistości zgodził się pozować z koszulką z '5' na końcu zamiast '4' na znak dobrego usposobienia i wdzięczności dla drużyny ze swojego miasta" – czytamy w tekście.

Nowe informacje ws. Mbappe. To dlatego jest niezadowolony

Zagraniczne media prześcigają się w publikowaniu kolejnych szczegółów. Matteo Moretto z "Relevo" ujawnił kilka powodów, dla których Mbappe ma być niezadowolony. Po pierwsze, chodzi o trenera. W trakcie negocjacji Mbappe miał zostać poinformowany, że PSG obejmie Zinedine Zidane. Zamiast tego trenerem został Galtier. Teraz między oboma panami iskrzy. Mbappe w mediach społecznościowych, ale też w wywiadzie w "Le Parisien" dał do zrozumienia, że taktyka Galtiera niezbyt mu odpowiada. Woli grać tak, jak w reprezentacji, czyli obok typowego napastnika.

Mbappe na dużo sobie pozwala. Trener PSG reaguje na jego wpis

- W reprezentacji gram inaczej. Mam tu dużo więcej swobody. Trener wie, że potrzebuję zawodnika jak Giroud, który zajmuje obronę, a ja mogę schodzić w wolne przestrzenie. W Paryżu jest inaczej, nie ma tego. Zostałem poproszony o grę jako zawodnik grający tyłem do bramki i jest inaczej - stwierdził. I to właśnie ma być drugi powód, dla którego Mbappe jest niezadowolony – woli grać jako "wolny elektron" albo obok typowego egzekutora. Co ciekawe, "Le Parisien" twierdzi, że Kylianowi obiecano transfer Lewandowskiego.

Dwa pozostałe powody mają związek z sytuacją w szatni. Nie jest tajemnicą, że podzieliła się ona na dwa obozy. Jedną grupę stanowią piłkarze z Ameryki Południowej. Do niej należą m.in. Neymar i Leo Messi. W drugiej grupie znajdują się m.in. Mbappe, Aschraf Hakimi czy Sergio Ramos. Media w przeszłości informowały, że Mbappe, który po przedłużeniu kontraktu z PSG ma duży wpływ na politykę sportową klubu, dąży do rozbicia tej drugiej grupy. Na ten moment to się nie udało i podziały przeszkadzają Francuzowi. Łączy się to też ze sprawą Neymara. Kilka tygodni temu Francuzi pisali o narastającym konflikcie między tymi piłkarzami. Powody były dwa: brak porozumienia co do kolejności przy wykonywaniu rzutów karnych i informacje, że Mbappe miał za plecami Brazylijczyka poprosić władze klubu o jego sprzedaż.

Gwiazda na celowniku PSG. Grubo ponad 100 milionów euro

A to wszystko wyszło na jaw akurat we wtorek, kiedy PSG zagra w Lidze Mistrzów z Benfiką Lizbona. W tabeli grupy H dzisiejsi rywale mają po siedem punktów, ale to PSG zajmuje pierwsze miejsce. Przed 4. kolejką na trzeciej lokacie znajdował się Juventus z trzema punktami, a ostatnie miejsce zajmowało Maccabi Hajfa bez zdobyczy punktowej.