Znakomite wieści dla Polek w walce o IO. Polki wysoko w rankingu FIVB

We wtorek polskie siatkarki dostarczyły kibicom wiele emocji. Tych negatywnych i pozytywnych. Z jednej strony wszystkim jest żal, że Biało-Czerwone odpadły z mistrzostw świata po przegranej 2:3 (25:21, 21:25, 19:25, 26:24, 14:16) z Serbią w ćwierćfinale. A z drugiej każdy się cieszy, bo mecz o półfinał był najlepszym wyczynem żeńskiej kadry od 1962 roku. Pozostaje duży niedosyt, ale powstały porządne fundamenty do tego, by wypracować dużo lepszy wynik w przyszłości.

Reprezentacja Polski w najlepszej dziesiątce rankingu FIVB

Wyniki na MŚ w siatkówce sprawiły, że reprezentacja Polski utrzymała 10. miejsce w rankingu FIVB. Zajmowała to miejsce jeszcze w czerwcu tego roku, ale potem przyszły cztery fatalnie rozegrane mecze Ligi Narodów (4 porażki), co znacznie pogorszyło jej sytuację. Nasze siatkarki wróciły w dobrym stylu na mistrzostwa, co wpłynęło również na ranking.

Przypomnijmy, że od 2020 roku w rankingu FIVB nie liczą się punkty za zajęte miejsca w turniejach, a za rozegrane mecze i bilans setów. O ostatecznej pozycji decyduje specjalnie przygotowany algorytm. Ranking zmienia się zaś po każdym meczu. I tak Polki wróciły na 10. miejsce już po wygranej 3:2 z Niemkami. W trakcie spotkania wiedziały, że awansują do kolejnego etapu turnieju, ale wysokość zwycięstwa miała wpływ na to, czy w ćwierćfinale trafią na Serbię, czy USA.

Ćwierćfinału nie wygrały, ale udało im się utrzymać wcześniejszą lokatę. Polki mają na koncie 252 punkty. O 10 mniej od dziewiątej Dominikany i osiem więcej od znajdujących się tuż za nimi Belgijek. Liderkami są Włoszki (390 pkt). Następne miejsca zajmują: Brazylia (284 pkt), USA (272 pkt) i Serbia (272 pkt).

TOP 10 rankingu FIVB zobaczycie poniżej:

Włochy - 390 pkt Brazylia - 384 pkt USA - 272 pkt Serbia - 272 pkt Chiny - 338 pkt Japonia - 316 pkt Turcja - 299 pkt Rosja - 278 pkt Dominikana - 262 pkt Polska - 252 pkt

Polska na 10. miejscu w rankingu. Dobra wiadomość przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu

Pozycja w rankingu FIVB jest ważna w kontekście awansu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zawody odbędą się w 2024 roku i zostaną zorganizowane na nowych zasadach. Zmiany dotknęły też kwalifikacji. Wcześniej ubiegano się o awans w turniejach interkontynentalnych, a później kontynentalnych. Do najbliższych igrzysk za to zostaną zorganizowane trzy turnieje po 24 drużyny w każdym. Udział w nim wezmą zespoły z najwyższych miejsc w rankingu na stan z dnia 17 października 2022 roku.

W obecnej sytuacji Polska może więc być bezpieczna o udział w turnieju kwalifikacyjnym. Jednakże co z awansem? Na igrzyska w Paryżu zakwalifikuje się łącznie 12 zespołów. Francuzki mają z góry zapewnione miejsce, bo organizują zawody. Do nich dołączą dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju. Do obsadzenia pozostanie zatem pięć miejsc. Zajmą je reprezentacje, które na miesiąc przed turniejem olimpijskim będą zajmować najwyższe miejsca w rankingu.